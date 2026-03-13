Fernando Camusso: «Un enfoque restrictivo podría desinflar la economía»

En un contexto económico desafiante, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, ofrece una visión clara sobre la reciente licitación del Tesoro y su impacto en el control de la inflación y las tasas de interés.

En una conversación con Canal E, Camusso destacó los resultados de la última licitación, indicando que, a pesar de vencer casi 10 billones de pesos, se recibió una oferta superior, alcanzando aproximadamente 10,8 billones. Sin embargo, esto dejó casi 2,5 billones de pesos adicionales en circulación, un punto a considerar en el análisis económico actual.

Desafíos de la Política Monetaria

El director subrayó que la estrategia del Gobierno busca no incrementar las tasas de interés en medio de un proceso de desaceleración inflacionaria. Según Camusso, una política monetaria conocida por ser muy restrictiva puede llevar a un incremento en las tasas, lo que complicaría aún más la situación económica. El equilibrio es esencial para reducir la inflación sin encarecer innecesariamente el financiamiento.

Estabilidad en las Tasas Financieras

Camusso también observó que las tasas financieras han mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, lo que podría ser crucial para la recuperación económica. Esta estabilidad puede proporcionar un alivio a los sectores productivos, que dependen en gran medida de financiamiento a corto plazo.

Las empresas están implementando estrategias financieras para mantener su operatividad frente a la caída de los márgenes. Muchos sectores industriales recurren al crédito y a la financiación a plazos para sostener sus actividades y asegurar el pago de nóminas, buscando siempre tasas de interés que se alineen con su capacidad de pago.