Artistas en Vivo: Agenda para Hoy, Viernes 13 de Marzo

Este viernes 13 de marzo, el Hipódromo de San Isidro se convertirá en el epicentro de la música con el inicio de una nueva edición del Lollapalooza Argentina. Con más de 100 artistas de renombre, este evento promete tres días inolvidables de pura energía musical.

La edición de este año del Lollapalooza Argentina llega con una emocionante lista de talentos nacionales e internacionales. Artistas como Tyler, The Creator y Lorde estarán entre los protagonistas, brindando su música a los fanáticos por primera vez o regresando a este icónico festival.

Artistas Internacionales Destacados

La primera jornada contará con la emocionante actuación de Tyler, The Creator, reconocido rapero y productor estadounidense que pisa suelo argentino por primera vez. También se presentará Lorde, una de las voces más influyentes del pop indie, quien regresa tras su exitoso debut en el primer Lollapalooza Argentina. Además, DJO, el nuevo proyecto musical de Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things, se sumará a esta jornada inaugural.

Una Mezcla de Nuevos Talentos

El cartel internacional no se queda atrás con artistas en ascenso como Addison Rae, quien ha saltado de las redes sociales a la escena musical; Danny Ocean, y el innovador grupo Katseye, que fusiona el K-pop con el pop occidental.

Estrellas Locales en el Escenario

Entre los exponentes argentinos, destaca Turf, una banda emblemática del rock nacional. La nueva escena musical se verá representada con artistas como Victoria Whynot, Mora Fisz, Jero Jones, y Tiger Mood. Además, el popular DJ Gordo, quien ganó gran notoriedad tras colaborar con Emilia, también formará parte de esta edición del festival.

Horarios y Escenarios

Escenario FLOW

Tiger Mood: 14:30 – 15:15

Judeline: 16:00 – 17:00

DJO: 18:00 – 19:00

Turnstile: 20:00 – 21:00

Tyler, The Creator: 22:15 – 23:30

Escenario Samsung

Mora Fisz: 13:45 – 14:30

Guitarricadelafuente: 15:15 – 16:00

Royel Otis: 17:00 – 18:00

Katseye: 19:00 – 20:00

Lorde: 21:00 – 22:15

Peggy Gou: 23:30 – 01:00

Escenario Alternative

Spaghetti Western: 14:30 – 15:15

Militantes del Clímax: 16:00 – 17:00

Balu Brigada: 18:00 – 19:00

Danny Ocean: 20:00 – 21:00

Turf: 22:15 – 23:30

Escenario Perry’s

Jero Jones: 13:45 – 14:30

Victoria Whynot: 14:45 – 15:30

Little Boogie: 16:00 – 16:45

Zell: 17:00 – 18:00

Easykid: 18:15 – 19:15

Gordo: 19:30 – 20:30

RØZ: 20:45 – 21:45

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U: 22:15 – 23:30

Kidzapalooza

Arjaus Crew (Franco y Mateo Trocca B2B): 15:00 – 15:45

Desenchufados en Banda: 16:00 – 16:45

Partysank Klezmer Band: 17:00 – 17:45

Mecache Rock: 18:00 – 18:45

Piñón Fijo: 19:00 – 19:45

Kidza Boom: 20:00 – 20:45