Juez federal enfrenta juicio por amenazar a empleados: se aproxima su destitución

Juez de La Pampa Enfrenta Juicio por Amenazas y Maltrato Laboral: Una Situación Escalofriante

Un juez federal de La Pampa está a punto de enfrentarse a un juicio oral tras ser acusado de realizar amenazas y maltratar a su personal. Este caso, enmarcado en un contexto de violencia de género, ha conmocionado al ámbito judicial argentino.

El magistrado Pablo Díaz Lacava será juzgado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, quien desestimó un pedido de su parte para evitar el juicio. La acusación incluye delitos graves como amenazas simples y agravadas, lesiones en un entorno de violencia y maltrato laboral, lo que ha llevado a una prohibición de acercamiento a sus empleados.

Consecuencias para el Juez Díaz Lacava La situación legal de Díaz Lacava podría complicarse aún más. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, liderada por el abogado Alberto Maques, se reunirá el próximo martes para considerar la posibilidad de un juicio político que podría culminar en su destitución.

Inicio de la Causa Penal La causa fue iniciada en 2023 por denuncias presentadas por los empleados del Tribunal Oral Federal de La Pampa, donde Díaz Lacava trabaja desde 2012. El personal relató situaciones de acoso y maltrato que llevaron a varios a tomarse licencia médica. Un episodio notable fue cuando el juez lanzó una piedra a las oficinas desde la vereda, poniendo en peligro la seguridad de los empleados.

Investigaciones y Alegaciones de Maltrato En noviembre de 2024, Díaz Lacava fue procesado, y se le impuso una orden de alejamiento de su entorno laboral. La Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó esta decisión, y los fiscales federales pidieron que el caso avance a juicio oral. Los fiscales describieron un patrón de comportamiento que utilizó su estatus para intimidar y humillar a sus víctimas, incluyendo actos de violencia simbólica y acoso sistemático.

Defensa del Juez y Reacciones Díaz Lacava sostiene que no ha cometido irregularidades y alega que su comportamiento fue malinterpretado. En su declaración ante la Comisión de Acusación, argumentó que su acción de arrojar la piedra fue “una broma”, a la vez que se mostró arrepentido.