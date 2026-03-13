Fiesta nocturna en Ámsterdam reúne a 300 personas cada noche

En Ámsterdam, el fenómeno cultural «Flama», creado por el argentino Daniel Paz, se ha convertido en un auténtico refugio emocional para los compatriotas que buscan revivir la esencia de la fiesta argentina, lejos de casa.

La Historia Detrás de «Flama»

Daniel Paz, conocido como Pape, es el fundador de esta vibrante celebración. Originario de Escobar, en Buenos Aires, su vida dio un giro en 2017 cuando decidió mudarse a los Países Bajos en busca de nuevas aventuras personales y profesionales. Con una trayectoria en programación y un amor profundo por la música, nunca imaginó que estos talentos se unirían para crear una experiencia única.

El Origen de la Fiesta

La idea de «Flama» nació casi por casualidad. Dos amigos argentinos querían celebrar un cumpleaños con música tradicional y, aunque el primer evento nunca se realizó, Pape se propuso aprender a ser DJ. Así, comenzó a practicar y se entusiasmó con la idea de conectar a la comunidad argentina en el extranjero.

Un Evento Artesanal y Comunitario

La primera edición de «Flama», realizada en 2023, superó todas las expectativas: se vendieron todas las entradas y hubo fila para ingresar. Este éxito no solo fue una victoria personal para Pape, sino un claro indicativo de la necesidad de un espacio donde los argentinos pudieran reunirse y compartir su cultura.

Una Fiesta Para Todos

Desde el inicio, la meta de «Flama» fue crear un evento inclusivo. Hoy, no solo argentinos, sino también latinoamericanos y europeos disfrutan de la música y el ambiente festivo. La esencia de «Flama» radica en ofrecer una experiencia que trasciende fronteras, donde todos, sin importar su procedencia, pueden bailar y cantar juntos.

Variados Ritmos y Canciones

La música es el motor de «Flama». Con una mezcla de cumbia, cuarteto y reggaetón, Pape se esfuerza por complacer los gustos diversos de sus asistentes. Uno de los momentos más emotivos de la noche es cuando todos, argentinos y no argentinos por igual, cantan el himno nacional, creando una atmósfera de pertenencia y celebración.

Detalles que Marcan la Diferencia

Cada evento cuenta con detalles cuidadosamente pensados. Desde regalos para los primeros en llegar hasta puestos de glitter y fotógrafos que capturan cada recuerdo, «Flama» se esfuerza por ser más que una simple salida nocturna. Además, el fernet, bebida insignia de los argentinos, es una prioridad en la barra, asegurando que todos puedan disfrutarlo a precios accesibles.

Un Futuro Brillante

Hoy, la fiesta se celebra en una discoteca profesional, en el corazón de Ámsterdam. Pape sueña con expandir «Flama» a otros países y crear más espacios de encuentro para los argentinos en el extranjero. A través de esta fiesta, se confirma que la cultura y la calidez argentinas pueden florecer en cualquier rincón del mundo.

Construyendo Comunidad en el Extranjero

Más allá de la música y la diversión, «Flama» se ha convertido en un refugio para muchos, un lugar donde cada persona puede redescubrir su identidad y reconectar con sus raíces. En cada baile y en cada risa, se reafirma una verdad fundamental: un pedazo de casa puede encontrarse en cualquier lugar del mundo.