Oscar 2026: Predicciones de la BBC sobre los ganadores

Oscar 2023: Predicciones de los Críticos sobre los Oscares Más Esperados

A días de la tan esperada ceremonia de premiación en Los Ángeles, los críticos han puesto a prueba sus instintos para anticipar a los ganadores de los próximos Oscars.

1. Mejor Película La lucha por el Oscar a la Mejor Película siempre es ardiente. Este año, los ojos están puestos en la disputa entre Hamnet y One Battle After Another, que se llevaron los Globos de Oro en sus respectivas categorías. Sin embargo, la presión sobre Hamnet ha aumentado y Sinners, la reveladora película de terror de Ryan Coogler, ha comenzado a cosechar una creciente aceptación tras recibir premios importantes en los BAFTA y el Sindicato de Actores. A pesar de los cambios en las expectativas, One Battle After Another se mantiene como la favorita, destacada por su innovadora narrativa y relevante temática social, aunque Sinners podría dar la campanada y superar a su competidor más fuerte en el último momento.

2. Mejor Director El destacado Paul Thomas Anderson, conocido por obras como Boogie Nights, busca romper su racha de 14 nominaciones sin un Oscar. Este año, su dirección en One Battle After Another muestra su maestría al interconectar múltiples historias, mientras que Ryan Coogler también sobresale por su papel en Sinners.

Anderson ha conseguido aclamación en ceremonias previas, lo que lo posiciona como el probable ganador en esta categoría.

3. Mejor Actriz La categoría de Mejor Actriz tiene un claro favorito: Jessie Buckley, cuya interpretación en Hamnet ha sido aclamada desde su debut en el Festival de Cine de Telluride. Aunque algunos críticos consideran a otras nominadas como Rose Byrne o Emma Stone como competidoras fuertes, Buckley parece estar en el camino de asegurar su primer Oscar.

4. Mejor Actor Michael B. Jordan se perfila como el nuevo favorito para el Oscar a Mejor Actor gracias a su convincente interpretación en Sinners. Timothée Chalamet, que había comenzado como favorito, ha visto su posición tambalearse en las últimas semanas. Las dinámicas de esta categoría sugieren que Jordan podría finalmente recibir su merecido reconocimiento.

5. Mejor Actor de Reparto Stellan Skarsgård está compitiendo ferozmente con Sean Penn por el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Skarsgård ha logrado una actuación profunda en Valor Sentimental, mientras que Penn ofrece un reto con su papel grotesco en One Battle After Another. Este podría ser el momento de Skarsgård, quien aún no ha ganado un Oscar en su carrera.

6. Mejor Actriz de Reparto La competencia en esta categoría es intensa. Teyana Taylor y Amy Madigan se enfrentan en un duelo emocionante. Aunque Madigan llegó a ser la favorita, el impacto de Taylor en Una batalla tras otra sugiere que podría sorprender a todos en la ceremonia.

7. Mejor Guión Original Con Sinners marcando un récord en nominaciones, su guionista Ryan Coogler es un fuerte contendiente para el Oscar en esta categoría por su innovador enfoque narrativo que combina géneros con maestría. Es difícil imaginar un ganador más merecido que él este año.

8. Mejor Guión Adaptado El guion de One Battle After Another de Paul Thomas Anderson ha sido altamente elogiado, elevando las expectativas en este apartado. La adaptación de Coogler de su propia obra en Sinners también presenta una fuerte oportunidad.

9. Mejor Película Animada A medida que se acercan los Oscars, K Pop Demon Hunters emerge como una película destacada para ganar, gracias a su masivo éxito en taquilla y su atractivo universal. Su historia dinámica se ha ganado las preferencias del público y de la crítica por igual.