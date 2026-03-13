Desvinculan a policía grabado teniendo sexo junto a su patrullero

Un inesperado incidente ha puesto en el centro de la polémica a un agente de la Policía Bonaerense, quien fue separado de sus funciones tras la difusión de un video que lo muestra mantenido relaciones sexuales en la calle.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en Cañuelas, frente al cementerio local y cerca del country Cañuelas Golf. Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad del club, han circulado rápidamente en las redes sociales, generando un aluvión de reacciones.

Un video comprometedor

En el video, se observa a un joven de 22 años, parte del Comando de Patrullas, deteniendo su patrullero para entablar relaciones íntimas con una mujer en plena vía pública. Según los reportes, el vehículo oficial estuvo estacionado por menos de diez minutos, tiempo que fue suficiente para que las cámaras captaran el inapropiado episodio.

Investigación Interna en Marcha

La jefatura policial local tomó nota del caso al conocer la existencia del video. Inmediatamente, se inició un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del agente involucrado.

La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) decidió actuar de manera cautelar, separando al policía de su cargo mientras se desarrolla la investigación. Se busca determinar si el efectivo cometió faltas al utilizar un vehículo oficial en horario de servicio para una actividad personal y ajena a sus funciones.

Repercusiones en la Comunidad

Este episodio ha generado un amplio debate en Cañuelas, reavivando cuestionamientos sobre el uso de recursos policiales fuera de las funciones operativas. La conducta del agente ha sido condenada por varios sectores, que exigen una mayor transparencia en la gestión de la fuerza.

La situación pone de manifiesto la necesidad de supervisar el comportamiento de los efectivos en la calle y asegurar que los recursos públicos se utilicen adecuadamente. La comunidad espera respuestas claras y acciones decididas ante este escándalo que ha dañado la imagen de la policía local.