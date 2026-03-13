TRON Lidera en USDT y USDC Recibe el Control de Ethereum

La carrera por la dominación en el ámbito de las stablecoins se intensifica, con TRON liderando en la emisión de USDT. Este cambio significativo resalta la evolución del mercado y la especialización de las blockchains.

TRON se posiciona como la red líder para USDT

Recientes datos de CoinMetrics y DefiLlama indican que más del 50% del suministro de USDT se encuentra en la red TRON. Esta tendencia no solo resalta su relevancia, sino que también subraya las ventajas competitivas de esta blockchain.

Ventajas de TRON

La popularidad de TRON se debe a sus bajas comisiones de transacción y velocidad de procesamiento. Estas características hacen que sea el soporte preferido para las transferencias internacionales y los pagos cotidianos.

Ethereum, el refugio de USDC

A pesar de la creciente preferencia por TRON, Ethereum sigue siendo la red principal para USDC, la stablecoin de Circle. Este fenómeno se debe a que USDC se utiliza predominantemente en finanzas descentralizadas (DeFi), donde Ethereum reinó gracias a su robusta infraestructura de contratos inteligentes.

La especialización de las blockchains

Esta división de mercado entre TRON y Ethereum ilustra la especialización de las blockchains en torno a activos digitales distintos. Mientras TRON se consolida como la opción más eficiente para pagos rápidos, Ethereum destaca en operaciones más complejas y en aplicaciones financieras reguladas.

USDT crece en TRON, mientras USDC lo hace en la red de Ethereum

El impacto del crecimiento de las stablecoins

Las stablecoins se han convertido en un pilar fundamental para la adopción de criptomonedas. Actualmente, la blockchain de TRON procesa un promedio semanal de 160.000 millones de dólares en transferencias, lo que indica una fuerte aceptación en mercados emergentes y en pagos P2P.

Las implicaciones para Ethereum

A pesar de manejar una capitalización de USDC que supera los 77.000 millones de dólares a nivel global, Ethereum sigue enfocándose en operaciones que requieren alta seguridad, como préstamos colateralizados y yield farming, donde el costo de las comisiones es menos relevante.