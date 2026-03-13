“Mujeres en el Microtráfico: Historias que Trascienden el Expediente”

En un contexto de creciente encarcelamiento de mujeres por delitos no violentos, Argentina avanza hacia un sistema judicial más equitativo al incorporar la perspectiva de género en el análisis del delito. La historia de Sabina Tola, una mujer indígena boliviana acusada de narcotráfico y finalmente absuelta, es un claro ejemplo de este cambio.

La llamada «guerra contra las drogas» en América Latina ha tenido efectos devastadores en las mujeres de comunidades vulnerables, llenando las cárceles con casos como el de Sabina Tola. Este caso se presenta como un modelo de cómo la Defensoría General de la Nación busca una justicia más justa al repensar las acusaciones desde una perspectiva de género.

Un sistema punitivo desmesurado

La historia de Sabina ilustra cómo las mujeres a menudo son juzgadas sin considerar su contexto socioeconómico. Detenida durante cinco meses bajo la acusación de transportar estupefacientes, su relación con la criminalidad fue reducida a una simple imputación, ignorando su historia personal de violencia y pobreza.

Impacto desproporcionado en familias vulnerables

Desde 1990, el incremento en el número de mujeres encarceladas en Argentina ha sido alarmante. Según el Servicio Penitenciario Federal, la población femenina ha crecido un 205%, y la mayoría enfrenta cargos relacionados con la Ley de Estupefacientes. Frecuentemente, estas mujeres son madres solteras y jefas de hogar, atrapadas en ciclos de pobreza y violencia estructural.

Un cambio de paradigma judicial

La Defensoría General ha logrado identificar patrones y deficiencias en la forma en que se juzga a estas mujeres. La necesidad de adoptar un enfoque que reconozca las causas detrás de la criminalidad, como el miedo y la coerción, ha llevado a un replanteamiento en la teoría del delito, especialmente en el caso de Sabina Tola.

Aceptación de la vulnerabilidad como contexto

El tribunal que juzgó a Sabina finalmente comprendió que su situación no podía ser vista a través de la lente convencional del derecho penal. Su historia de dependencia económica y abusos fue esencial para la decisión del tribunal que, en un giro inesperado, decidió absolverla por falta de prueba del delito.

Un legado transformador

Sabina Tola y su caso destacaron la importancia de incorporar una mirada de género en el sistema judicial, no solo como atenuante, sino como base para redefinir la responsabilidad penal. El cambio en la jurisprudencia ha comenzado a reconfigurar cómo son tratadas las mujeres en el sistema penal.

Un futuro más justo

Aunque se han dado pasos importantes, aún queda mucho por hacer. El sistema judicial argentino tiene la oportunidad de seguir esta senda, garantizando que las condiciones de vulnerabilidad nunca sean pasadas por alto. Las experiencias de mujeres como Sabina son un llamado a la acción para todos los actores del sistema de justicia.