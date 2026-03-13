Anamá Ferreira arremete contra Carmiña Masi tras su expulsión de GH: ‘Acostumbrada a discriminar’

La reconocida conductora de NET TV no se guardó nada al hablar sobre el pedido de disculpas de la participante paraguaya tras su salida del reality. Anamá Ferreira, junto a Leo Arias y su equipo, analizó la situación y reveló tensiones familiares que podrían tener repercusiones legales.

Desmentido del arrepentimiento

Anamá Ferreira mostró su escepticismo respecto a las disculpas ofrecidas por Carmiña Masi. La conductora afirmó que estas no provienen de un lugar sincero, sugiriendo que más bien se trata de una estrategia de imagen. “Debería haber pedido perdón desde lo más profundo de su corazón”, argumentó durante la transmisión.

Reacción familiar y posibles acciones legales

La situación se complica aún más con la intervención de la familia de Jenny Mavinga, la participante congoleña aludida por Masi. Según Ferreira, están considerando tomar acciones legales contra la exparticipante del reality, lo que añade un nuevo capítulo a este escándalo mediático.

La percepción del público

Anamá concluyó comentando que la mayoría de la audiencia no cree en las disculpas de Masi. “Es un show, y la gente lo sabe”, sentenció, subrayando la falta de credibilidad en su mensaje.