Día Dos del Foro Global de Bakú: Perspectivas opuestas sobre la guerra en Irán en medio de crecientes dificultades

En medio de la creciente tensión por la guerra en Irán, el Global Baku Forum en Azerbaiyán se ha convertido en un importante escenario para abogar por soluciones diplomáticas.

En su segundo día, el foro ha visto un aumento en las voces que claman por la paz, aunque también emergieron argumentos a favor de seguir con la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Líderes que Abogan por el Diálogo

Una de las figuras más destacadas en este llamado a la diplomacia fue José Ramos-Horta, Premio Nobel de la Paz y presidente de Timor-Leste. Ramos-Horta enfatizó las consecuencias catastróficas de una intervención estadounidense-israelí en Irán, advirtiendo sobre su impacto global.

“El impacto económico se siente en todo el mundo, no se limita a la región”, afirmó. “¿Es que no lo pensaron?”

Impacto en África

Hafsat Abiola, presidenta de Women in Africa, también destacó el efecto que la crisis energética tiene en el continente. “Las mujeres muchas veces son las que más sufren”, comentó. Enfatizó que el verdadero desafío radica en la lucha contra la crisis climática y la necesidad de unión global.

“No hay tiempo para la guerra. Debemos trabajar juntos para salvar nuestro planeta”, concluyó Abiola.

Perspectivas Contrapuestas

No todos los participantes compartieron la misma opinión. El congresista de Texas, Van Taylor, defensor de la administración Trump, argumentó en favor de una postura más agresiva. “Vi con mis propios ojos actos violentos cometidos por espías iraníes”, sostuvo, defendiendo la necesidad de una respuesta firme ante el terrorismo iraní.

Visiones de Futuro en Europa

Romano Prodi, ex presidente de la Comisión Europea, hizo un llamado urgente a buscar compromisos para acabar con la violencia. “Tras meses de locura, el compromiso es lo único que se debe hacer”, expresó.

Dimitris Avramopoulos, otro veterano de la Comisión Europea, destacó que un enfoque diplomático es crucial, lamentando que el poder a menudo prevalezca sobre la negociación. “Si esta crisis continúa, Europa enfrentará olas de migrantes, y no estoy seguro de si estamos preparados para ello”, advirtió.