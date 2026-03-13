Alberto Spectorovsky: La guerra entre Irán y EE.UU. se prolongará

La escalada de ataques en Medio Oriente vuelve a situar al mundo en alerta, con nuevas ofensivas que involucran drones y un aumento de las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel. El analista internacional Alberto Spectorovsky advierte que la resolución del conflicto no será rápida y que el enfrentamiento podría extenderse por semanas.

En un clima de creciente incertidumbre, Spectorovsky enfatiza que las expectativas de un desenlace inmediato son poco realistas. “Esto no va a ser algo rápido y el resultado no está claro”, afirma, añadiendo que la situación es más complicada de lo que las declaraciones políticas sugieren.

Una estrategia de desgaste planificada

Desde la perspectiva del analista, Irán tiene una estrategia bien definida: prolongar el conflicto y transformarlo en una guerra horizontal que desgaste a los sistemas de defensa occidentales. “La intención es clara: prolongar la guerra”, señala, planteando que el objetivo no es una victoria rápida, sino debilitar a sus adversarios mediante ataques simultáneos en múltiples frentes.

“Irán está buscando agotar los sistemas de defensa de Estados Unidos e Israel”, añade, lo que provoca un impacto directo en la economía global. La incertidumbre generada por los ataques está afectando tanto a mercados energéticos como al comercio internacional.

Consecuencias económicas en el ámbito global

El analista destaca que la crisis no solo impacta en Estados Unidos e Israel, sino que también tiene repercusiones en países del Golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses. “Esto prácticamente socava todas las economías del mundo”, advierte, subrayando el alcance del conflicto.

Las implicaciones políticas para Estados Unidos

La guerra también presenta un dilema político para Estados Unidos, especialmente en un ciclo electoral complicado. Spectorovsky señala que una retirada temprana podría ser vista como una derrota. “Retirarse ahora equivale a una derrota total, y el costo sería inmenso”, enfatiza.

A pesar de esto, continuar el conflicto trae consigo riesgos adicionales, tanto en lo militar como en lo político. “Trump podría optar por abandonar la guerra o intensificar la ofensiva, y creo que se inclinará por lo segundo”, agrega, planteando que el futuro del conflicto es incierto y dependerá de la capacidad de resistencia de ambos lados.

“No sé cuántos recursos tiene Irán ni cuántos tiene la coalición entre Israel y Estados Unidos. Eso definirá el desenlace”, concluye Spectorovsky.