Valle: Nuevos Candidatos se Afilan para las Intendencias

A medida que se acercan las elecciones locales, las principales figuras políticas en Chubut comienzan a afinar sus estrategias y a posicionarse para disputas clave en las intendencias.

A tan solo unos meses de la definición electoral, el ambiente político en el Valle de Chubut ya muestra movimientos significativos. En ciudades como Rawson, Trelew y Puerto Madryn, se vislumbran los primeros candidatos que aspiran a convertirse en intendentes, mientras los partidos reorganizan sus filas.

Posicionamiento en Rawson: Laura Mirantes Toma la Iniciativa

En la capital provincial, Laura Mirantes, actual funcionaria del gobierno provincial, ha dejado en claro su deseo de competir. Se la vio recientemente acompañando al gobernador Ignacio Torres en una visita a la planta potabilizadora de Rawson, lo que refuerza su intención de posicionarse políticamente.

Mirantes ha manifestado que ha estado trabajando en proyectos que buscan mejorar la ciudad, destacando la importancia de abordar el desarrollo económico, la infraestructura y la planificación urbana. Su meta es trasformar Rawson, asegurando respuestas a problemáticas que, según ella, llevan años sin solución.

Trelew: Federico Massoni Da un Paso Adelante

Por su parte, en Trelew, Federico Massoni, exministro de Seguridad de Chubut, ha oficializado sus intenciones de postularse a intendente. Durante su intervención en el Foro PescAR en Puerto Madryn, anunció que competirá con un partido propio, aunque aún no se ha revelado su nombre.

Massoni ha manifestado afinidad con el enfoque ideológico del espacio libertario liderado por Javier Milei, y expresó la necesidad de implementar un plan de desarrollo económico para revitalizar la ciudad.

Puerto Madryn: Hernán Tórtola Analiza su Futuro Político

En Puerto Madryn, Hernán Tórtola, actual secretario de Infraestructura de Chubut, se menciona como un posible candidato a la intendencia. Si bien ha expresado que su prioridad actual es la gestión provincial, no ha descartado asumir un rol más activo en el gobierno municipal en el futuro.

Como residente de Madryn, Tórtola ha reafirmado su compromiso con la ciudad, pero ha decidido concentrarse, por ahora, en los planes de obra pública impulsados por la administración de Torres, dejando entrever que las decisiones sobre su candidatura llegaran a su debido tiempo.

Un Tablero Político en Movimiento

A medida que se acercan las elecciones, el paisaje político del Valle de Chubut empieza a reorganizarse. Tanto funcionarios provinciales como líderes partidarios y representantes locales están tomando posiciones, lo que promete un ambiente electoral dinámico. Las alianzas y liderazgos en el terreno serán fundamentales para determinar quién se alzará como el próximo intendente en estas ciudades clave.