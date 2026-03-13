CEOs que Apoyan a Javier Milei: Lista Completa

El evento Argentina Week 2026, celebrado en Estados Unidos, se ha consolidado como un hito donde líderes financieros y tecnológicos respaldan el rumbo económico de la nación. Este apoyo, más que un simple acto formal, resalta la recuperación de Argentina en el mapa de inversiones a largo plazo.

Durante las jornadas de exposición, referentes de grandes corporaciones han enfatizado que la alianza entre el gobierno de Javier Milei y la Casa Blanca ha revivido la confianza en el país. La estabilidad macroeconómica de los últimos dos años fue reconocida como la base esencial para convertir los abundantes recursos naturales de Argentina en una plataforma global de servicios.

Alianzas poderosas: CEOs de renombre apoyan a Javier Milei

Uno de los testimonios más destacados fue el de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, quien aplaudió la «valentía fiscal» del gobierno al implementar ajustes necesarios para evitar un colapso económico. Dimon remarcó que la confianza de Wall Street no se recupera con promesas, sino con resultados concretos, subrayando que la reducción del déficit fiscal ha sido el mensaje que el mercado esperaba.

La sintonía política entre Argentina y Estados Unidos también se considera un seguro para los capitales que desean diversificarse en mercados emergentes, posicionando al país como un «socio confiable» en un contexto de incertidumbre geopolítica.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, uno de los ejecutivos que respaldó a Milei en la Argentina Week 2026.

En el ámbito tecnológico, Elon Musk expresó su interés en las capacidades argentinas. El CEO de Tesla y SpaceX subrayó que las políticas de apertura comercial y desregulación impulsadas por Milei son cruciales para convertir a Argentina en un jugador clave en la cadena de suministro de energías limpias y conectividad satelital.

Musk elogió la visión pro-mercado del actual gobierno y destacó la importancia de la cooperación tecnológica entre Washington y Buenos Aires para contrarrestar la influencia de otros bloques económicos, especialmente en sectores estratégicos como el litio y la inteligencia artificial.

Por su parte, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, destacó la seguridad jurídica como un factor clave para atraer capitales hacia la infraestructura y el sector energético en Argentina. Según Fink, la alianza con Estados Unidos bajo principios de libre comercio y respeto a la propiedad privada ha creado un entorno propicio para que los fondos de inversión vean al país como una oportunidad de crecimiento sostenible.

Fink señaló que Argentina Week 2026 representa un cambio de paradigma, donde el país pasa de ser percibido como un foco de crisis a ser considerado una oportunidad en el hemisferio sur.

Además, los representantes de gigantes como Chemron y ExxonMobil reafirmaron que el alineamiento diplomático con Estados Unidos es un facilitador clave para las inversiones en Vaca Muerta, resaltando que el apoyo estadounidense ha sido vital para acelerar proyectos previamente estancados por el riesgo país.