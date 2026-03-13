Industria en crisis: Nicolás Salvatore alerta sobre el riesgo de la apertura económica para las empresas

La controversia sobre la apertura económica y su impacto en la industria nacional ha vuelto a acaparar la atención pública. En este marco, el economista Nicolás Salvatore ofrece un análisis profundo que revela las complejidades del actual escenario económico argentino.

El debate gira en torno a cómo el modelo económico vigente afecta a las industrias locales, con un enfoque en los desafíos del tipo de cambio y la competencia internacional. Según Salvatore, el sistema actual no solo está desactualizado, sino que recuerda a episodios pasados que llevaron a la desindustrialización del país.

Desajustes en el Tipo de Cambio

Salvatore enfatiza que el verdadero desafío no radica únicamente en la estabilidad del tipo de cambio, sino en su nivel competitivo en el mercado global. «El tipo de cambio real no solo está estancado, está profundamente retrasado», afirmó, haciendo un paralelo con momentos críticos de la economía argentina.

Impacto en la Industria Local

El economista sostiene que el modelo actual no protege ni incluye una adaptación gradual para la industria nacional. Critica la narrativa oficial que responsabiliza a las empresas por su falta de competitividad, señalando que las condiciones macroeconómicas actuales no favorecen la igualdad en el mercado.

Salvatore advierte que «abrir la economía de manera indiscriminada, especialmente hacia gigantes como China, pone en jaque a la producción local». Esta política, en su opinión, socava el entramado productivo del país.

Lecciones del Pasado

Al comparar el escenario actual con la década de 1990, Salvatore destaca similitudes que podrían ser peligrosas. La conjunción del atraso cambiario y la apertura comercial, según él, podría desencadenar efectos adversos en la generación de empleo y la capacidad de producción industrial.

Investigaciones que Preocupan

Recuerda investigaciones de economistas que analizan el impacto negativo de la convertibilidad en el tejido industrial argentino. «Estamos reviendo un modelo que ya fracasó», subrayó, enfatizando la necesidad de aprender de esos errores.

La Lucha contra la Inflación

Otro aspecto crucial del análisis de Salvatore es la política gubernamental contra la inflación, que se ha centrado en un enfoque monetarista. Los resultados, según su visión, no coinciden con las expectativas del gobierno.

Estancamiento Económico

Conecta la inflación con el estancamiento económico, apuntando que un tipo de cambio artificialmente bajo y paritarias controladas generan una distorsión que podría afectar los precios en el futuro. Empresas ya están sufriendo las consecuencias, con cierres y despidos, reflejando la tensión existente en el modelo actual.

Un Debate Necesario

Salvatore concluye que el debate debe trascender entre economías cerradas o aperturas totales. Aboga por una apertura estratégica y gradual que evite liberalizaciones abruptas. “No se puede abrir la economía a lo Rambo”, expresa, indicando la necesidad de un enfoque más medido.