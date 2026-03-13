Descubren falsos Rolex y Casio por casi mil millones de pesos

Una importante incautación de relojes falsificados se llevó a cabo en el puente internacional entre Posadas y Encarnación. Las autoridades encontraron más de 26 mil unidades de marcas reconocidas, con un valor aproximado de 1.000 millones de pesos.

El operativo que sorprendió a todos

La División Investigaciones y Operativa Regional de la Aduana realizó un control rutinario en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, donde detectaron irregularidades en la documentación de un camión paraguayo. Este procedimiento reveló un impresionante cargamento de relojes falsificados.

Desglose de la carga incautada

Se encontraron exactamente 26.570 relojes falsificados, entre los que se incluyen las siguientes marcas:

19.570 relojes imitación de Casio

3.400 imitación de Rolex

2.600 imitación de Diesel

1.000 imitación de Oakley

Una operación respaldada por tecnología

El hallazgo se concretó tras una apertura física de la carga, donde los inspectores determinaron la falsedad de los productos. A pesar de poseer etiquetas, el análisis concluyó que estos artículos no eran originales, infringiendo derechos de propiedad intelectual.

Valor millonario en juego

El valor total estimado de la mercancía incautada asciende a $963.075.010,10, lo que refleja la magnitud del fraude involucrado.

Acciones judiciales en camino

Dada la seriedad de la situación, las autoridades decidieron confiscar la totalidad de los relojes y generar un proceso judicial por presunta violación a la Ley de Marcas y el Código Aduanero.