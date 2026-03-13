Carmiña Masi rompe el silencio tras su expulsión de Gran Hermano: “Nadie es perfecto”

Carmiña Masi, quien tuvo una breve pero intensa participación en Gran Hermano Generación Dorada, se ha convertido en el centro de atención por sus controvertidos comentarios y la posterior expulsión del reality. En una reciente entrevista, la periodista paraguaya reflexiona sobre su experiencia y sus planes a futuro.

Una Salida Sorprendente

Carmiña hizo su debut en la casa con una actitud franca y provocadora, pero un comentario desafortunado hacia su compañera Mavinga provocó su alejamiento del programa. En una conversación con Clarín, admitió que aún le cuesta asimilar todo lo ocurrido: “Siento una montaña rusa de emociones. No me cae la ficha todavía”, expresó.

Reflexiones Post-Gran Hermano

Cada vez que revisa las imágenes de su actuación, la vergüenza la inunda. “Me da mucha vergüenza lo que hice”, confesó Carmen, reconociendo la gravedad de sus palabras y reiterando sus disculpas. “Nunca me voy a cansar de pedir disculpas porque me equivoqué”, afirmó con sinceridad.

Un Error que Marcará su Trayectoria

La situación se volvió aún más compleja con las acusaciones de racismo. A pesar de las críticas, Carmiña defienden su carácter. “No soy racista, como me están queriendo hacer creer. Compartí momentos con Mavinga en la casa”, comentó, argumentando que sus palabras solo reflejaron un malentendido dado el estrés del entorno en la casa.

Motivaciones para Participar

La decisión de unirse a **Gran Hermano** no fue al azar. Con casi dos décadas de carrera en medios paraguayos, Carmiña sentía la necesidad de un nuevo desafío. “Me pregunté: ¿y qué más puedo hacer?”, destacó. Esta búsqueda de crecimiento la llevó a arriesgarse en un reality que exploraba un lado de su personalidad que muchos no conocían.

Estrategia en el Juego

Lejos de querer pasar desapercibida, Masi adoptó una estrategia provocativa. “Amo la manipulación; siempre intentaba mover fichas”, reconoció. Su enfoque era jugar de manera independiente, evitando unirse a grupos y desafiando la dinámica del reality. “La esencia del juego está en uno mismo”, subrayó.

Planes a Futuro

A pesar de la intensidad del espectáculo, Carmiña no planea apartarse de su carrera. “Me encantaría ser corresponsal de guerra”, reveló, dejando claro que su ambición no se detiene. Además, espera ser invitada a la famosa “mesaza” de Mirtha Legrand, considerándolo un importante reconocimiento en su trayectoria profesional.

Reflexiones Finales

En su evaluación sobre el paso por **Gran Hermano**, Masi concluyó que, aunque su aventura terminó antes de lo esperado, fue una experiencia enriquecedora: “Jugué bien, tuve mala suerte y perdí”, reflexionó con su característico optimismo. “Nunca me verán derrotada ni victimizándome”, sentenció, dejando la puerta abierta a nuevas oportunidades en el horizonte.