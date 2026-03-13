Dalbón a Adorni: ‘Si necesita a su mujer, que busque terapia y pague un psicólogo’

El abogado penalista Gregorio Dalbón no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por el controvertido uso del avión presidencial, tras el reciente viaje a Estados Unidos de su esposa, Bettina Angeletti.

Una Denuncia Contundente

El abogado enfatizó que el núcleo del problema reside en el uso indebido de recursos estatales. “La mujer viajar en el avión presidencial configura una malversación de fondos públicos. Esto es ilegal y constituye un delito, dado que no es una funcionaria pública”, afirmó Dalbón durante una entrevista en Radio 10.

“El delito se manifiesta cuando la esposa de Adorni se encuentra a bordo del avión Argentina 01. Esta situación ha sido admitida por el propio Adorni”, agregó. Además, criticó con firmeza el discurso del funcionario, sugiriendo que sus palabras estaban desconectadas de la realidad que vive gran parte de la población argentina.

Crisis de Representación Social

Dalbón enfatizó que «este hombre no solo se subió al avión presidencial, sino que también afirmó que iba a ‘deslomarse’ en Nueva York, mientras en Argentina hay personas que luchan para sobrevivir, limpiando vidrios o buscando en la basura”. Esta crítica pone de manifiesto una preocupante desconexión con las dificultades cotidianas de los ciudadanos.

¿Enriquecimiento Ilícito en Puerta?

El abogado no se detuvo allí. También sugirió que es crucial investigar si existe un enriquecimiento ilícito por parte de Adorni en relación con su declaración jurada para realizar un viaje de tal magnitud. “La defensa de Milei es no solo infantil, sino que no tiene sustento fáctico ni jurídico”, subrayó.

Una Terapia Necesaria

En un tono provocador, concluyó que “si Adorni realmente siente que necesita la compañía de su esposa, debería buscar terapia y pagar a un psicólogo con lo que le corresponde a él», cuestionando así la moralidad detrás de sus acciones.