Filtración en la City: Inflación se Filtra Antes del INDEC y Provoca Especulación

La reciente revelación del INDEC sobre la inflación de febrero ha generado un giro inesperado en las decisiones de los inversores. Con una cifra oficial de 2,9%, el clima económico se ha agitado horas antes de su publicación.

El anuncio oficial del INDEC este jueves a las 16 horas confirmó lo que circulaba como un secreto en la comunidad financiera: la inflación de febrero se situó en un sorpresivo 2,9%. Esta cifra, impulsada por un notable aumento del 6,9% en el sector Vivienda debido a la reducción de subsidios, marca el octavo mes consecutivo de aumento en los precios. Sin embargo, el clima ya estaba caldeado antes de la noticia, pues el mercado había anticipado un índice más bajo, oscilando entre 2,6% y 2,8% según el consenso de consultoras privadas.

Consultores del sector comentaron que el dato ya había circulado en grupos de mensajería de la City porteña mucho antes del anuncio oficial. Un consultor anónimo admitió: “Recibí el dato, pero no lo podía creer porque había expectativas más optimistas”.

Filtraciones que impactan en el mercado

La difusión anticipada del dato generó reacciones inmediatas en las carteras de inversión. Inversores ávidos de resguardarse ante un contexto inflacionario más severo empezaron a deshacerse de activos a tasa fija, dirigiéndose a títulos ajustados por inflación, como las Letras del Tesoro atadas a la inflación (CER). Estas letras, especialmente aquellas con vencimiento en mayo de 2026, vieron un incremento significativo en su demanda.

Impacto en las finanzas descentralizadas

El eco de esta información privilegiada traspasó las fronteras del mercado tradicional. En plataformas de predicción financiera como Polymarket, el movimiento fue evidente. Los usuarios comenzaron a realizar apuestas sobre la inflación de febrero, que incrementaron su volumen de operaciones a casi USD 91.000 justo antes de la publicación del INDEC. Este fenómeno planteó preguntas sobre el uso de datos confidenciales en la toma de decisiones financieras.

Durante gran parte del día, las apuestas se concentraban en un rango inferior al 2,7%. Sin embargo, a las 15:45, apenas quince minutos antes de la noticia oficial, la probabilidad de una inflación entre 2,8% y 3,0% se disparó, alcanzando un 91,5% de las apuestas. Este movimiento evidenció un cambio radical en las expectativas, con un volumen operado que superó los USD 89.212 para ese momento.