El líder de la oposición israelí: ‘Nadie puede presionar al presidente Trump’

En una reciente entrevista con Euronews, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, expresó su opinión sobre la postura de Estados Unidos frente a Irán, desestimando las especulaciones sobre un posible empuje de Israel hacia un conflicto.

Lapid afirmó que es impensable que alguien pueda manipular al presidente estadounidense Donald Trump. «¿Acaso Trump parece alguien que se deje llevar? No lo creo», aseguró, destacando que es el comandante de la mayor potencia militar del mundo.

Según Lapid, Israel valora profundamente la determinación de Trump en la lucha contra el régimen iraní, ya que su intervención se interpreta como un esfuerzo por proteger la paz global.

La visión de Lapid sobre Irán

Durante la entrevista, Lapid subrayó que el cambio de régimen en Irán es uno de los principales objetivos de las acciones militares. Aunque dudó de la efectividad de los bombardeos para lograr este cambio, sostuvo que pueden facilitar que el pueblo iraní afirme su propia libertad.

“Muchos iraníes han sido asesinados por las fuerzas represivas. Sin embargo, creo que ahora se sienten menos solos en su lucha”, reflexionó Lapid.

Conflicto en aumento

La preocupación por la retórica del nuevo líder supremo de Irán, Ayatollah Mojtaba Khamenei, que prometió «vengar» a aquellos caídos en los ataques de EE. UU. e Israel, fue otra de las temáticas abordadas por el líder israelí. Sin embargo, Lapid restó importancia a estas amenazas, argumentando que el gobierno iraní siempre ha actuado de manera hostil hacia su país.

La guerra en el contexto regional

El conflicto también ha arrastrado a Líbano, donde el grupo Hezbollah ha intensificado sus acciones contra Israel. Lapid comentó que, aunque considera la opción de negociar con el gobierno libanés, es fundamental que los líderes de ese país asuman su responsabilidad ante la influencia de Hezbollah.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ya ha hecho un llamado a un alto el fuego, destacando que su nación se enfrenta a una elección dramática: continuar con el enfrentamiento militar o arriesgarse a convertirse en un nuevo Gaza.

Las palabras de Lapid se centran en la necesidad de abordar el problema de Hezbollah de manera clara: “Es hora de que el pueblo libanés decida si quieren un país con una organización terrorista, o una organización terrorista en un país”.