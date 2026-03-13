El Gobierno reactiva la nominación de Lucila Crexell como embajadora tras el escándalo

Controversia en el Senado: Javier Milei propone a Lucila Crexell como embajadora en Canadá

El gobierno de Javier Milei ha dado un nuevo giro al proponer a Lucila Crexell, reciente senadora cuyo mandato ha finalizado, como embajadora en Canadá. Esta decisión, que llega tras un escándalo político, ha causado revuelo y múltiples interrogantes.

Este miércoles, la Cámara Alta recibió el pliego que sugiere la nominación de la neuquina, sorprendiendo a muchos al no ser su destino la UNESCO, como se había anticipado anteriormente.

El trasfondo de la propuesta de Crexell La controversia se desató en 2024 durante las discusiones sobre la Ley Bases, cuando se filtró un documento de la Cancillería que solicitaba antecedentes de Crexell, crucial para la votación de Milei. Este hecho despertó sospechas en la oposición, que lo interpretó como un intento de soborno.

Defensa de Lucila Crexell A pesar de las acusaciones, Crexell negó cualquier maniobra de presión. En una conversación con Clarín, afirmó que su apoyo a la ley ya había sido acordado previamente con su gobernador, Rolando Figueroa.

Investigaciones y desacuerdos La designación de Crexell como embajadora ante la UNESCO fue finalmente suspendida, y derivó en investigaciones a nivel gubernamental sobre cómo se había filtrado información sensible en un momento crítico para Milei.

Un perfil con miras internacionales Crexell ha demostrado siempre un fuerte interés en asuntos internacionales, apoyando en el pasado a otros candidatos como Patricia Bullrich. En los últimos años, se destacó por ser una de las senadoras más activas en cuanto a viajes oficiales, participando en diversas misiones diplomáticas.