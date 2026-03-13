Precio Actual de Bitcoin, Ethereum y BNB: Cotizaciones del 13 de marzo de 2026

El Pulso Cripto: Precios Actualizados de Bitcoin, Ethereum y Binance Coin en Argentina

La escena financiera en Argentina está marcada por fluctuaciones notables en el ámbito digital. Los inversores locales se encuentran atentos a los movimientos de precios en pesos, mientras la cotización del dólar cripto se estabiliza.

Bitcoin: ¿Cuál es su Valor Actual?

Precio en dólares: US$ 72.559,00 Precio en pesos: $106.661.730,00

Bitcoin, la pionera de las criptomonedas, fue creada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Esta moneda digital descentralizada opera en una red blockchain, asegurando transacciones sin intermediarios y consolidándose como el activo digital más valorado del momento.

Ethereum: Precios que Marcan Tendencia

Precio en dólares: US$ 2.131,70 Precio en pesos: $3.133.599,00

Ethereum se erige como una plataforma descentralizada que permite la creación de aplicaciones controladas por contratos inteligentes, con su criptomoneda nativa, Ether (ETH), facilitando transacciones dentro de su red.

Binance Coin: Lo Último en el Mercado

Precio en dólares: US$ 592,40 Precio en pesos: $870.828,00

Binance Coin (BNB), el token del exchange de criptomonedas más grande del mundo, no solo ofrece descuentos en comisiones, sino que también es fundamental para participar en ventas de tokens y potenciar la innovadora Binance Smart Chain.