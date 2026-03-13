Isla de Kharg: La Joyita Petrolera de Irán que Trump Consideró Atacar

TEHERÁN.– La diminuta isla iraní de Kharg, situada en el soleado Golfo Pérsico, se ha transformado en un elemento clave dentro de la dinámica energética global.

Con apenas 22 kilómetros cuadrados frente a la provincia de Bushehr, esta isla ha logrado concentrar la mayor parte de las exportaciones petroleras de Irán, convirtiéndose en un objetivo estratégico en medio de las tensiones en Medio Oriente.

Recientemente, el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un intenso bombardeo sobre objetivos militares en Kharg, alertando del potencial de un ataque a la infraestructura vital para la economía iraní.

“He decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán o cualquier otro interfiere en la navegación por el estrecho de Ormuz, reconsideraré mi decisión”, señaló Trump en sus redes sociales.

Kharg ha estado bajo el estricto control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y alberga instalaciones que representan casi el 90% de las exportaciones de petróleo iraní, esenciales para conectar el país con mercados internacionales como el de China.

Implicaciones de un Ataque Militar

En círculos militares, se analiza si un ataque hacia Kharg podría comprometer drásticamente la capacidad económica de Teherán. Recientemente, el exprimer ministro de Israel, Yair Lapid, afirmó que debería atacarse la infraestructura de la isla para debilitar al régimen iraní.

A pesar de estos llamados, Washington actúa con precaución, consciente de que un ataque directo podría generar una escalada de conflictos y afectar los mercados energéticos globales.

La Estrategia Geográfica de Kharg

Kharg destaca por su geografía: sus aguas profundas son aptas para el atraque de grandes superpetroleros, algo que la costa continental iraní no puede ofrecer. Desde esta isla, el crudo es transportado a través de oleoductos submarinos antes de ser exportado al mundo.

En febrero de 2026, las exportaciones de crudo desde Kharg superaron los tres millones de barriles diarios, reafirmando su posición como el corazón del sistema energético de Irán.

Un Rincón con Historia

La historia de Kharg no se limita al petróleo, ya que hay evidencias de actividad humana en la isla desde el final del segundo milenio antes de Cristo, con vestigios de distintas civilizaciones a lo largo del tiempo.

La isla ha sido un lugar de disputas históricas. Durante la era colonial, varias potencias europeas intentaron controlarla debido a su valor estratégico. En 1958, el desarrollo de la infraestructura petrolera cambió su destino, convirtiéndola en un eje clave para la economía iraní.

Un Escenario de Conflicto

Históricamente, Kharg ha sido blanco de ataques, especialmente durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. Aunque las instalaciones sufrieron daños significativos, las autoridades iraníes las repararon rápidamente, dándole una importancia estratégica aún mayor.

Con las defensas de la isla reforzadas, un ataque a Kharg podría tener consecuencias globales. Analistas advierten que un ataque podría disparar los precios del petróleo, ya que esta isla maneja una porción significativa de las exportaciones en la región.

Teherán podría retaliar atacando infraestructuras en países vecinos o bloqueando el estrecho de Ormuz, vital para el tránsito mundial de petróleo. Esta necesidad de mantener la estabilidad ha llevado a algunos a sugerir operaciones de sabotaje cibernético o acciones menos invasivas como alternativas a un bombardero a gran escala.

Mientras tanto, Kharg sigue operando a su máxima capacidad, manteniéndose como el pilar de la economía iraní y uno de los puntos más delicados en el tablero geopolítico actual.