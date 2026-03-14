Después de la controversia por la Ley Bases, el Gobierno designa a Lucila Crexell como embajadora en Canadá

La exsenadora de Neuquén, Lucila Crexell, avanza hacia su designación como embajadora de Canadá, mientras la polémica por su vinculación con la Ley Bases aún resuena en el Senado.

Un paso adelante tras la controversia

El pliego de Lucila Crexell ha sido enviado para su nombramiento como embajadora ante Canadá, después de un año marcado por tensiones políticas. Esta decisión llega apenas un año después de que la exsenadora se viera envuelta en un escándalo durante las discusiones por la Ley Bases.

El camino hasta el Senado

El miércoles 11, la postulación de Crexell fue presentada en la Cámara de Senadores. Originalmente, la política neuquina era considerada para un cargo ante la UNESCO, pero surgieron dudas que frenaron ese proceso. Estas inquietudes se elevaron tras la revelación de un documento interno de la Cancillería que pedía antecedentes jurídicos de Crexell justo cuando su voto era crucial en el debate sobre la Ley Bases.

Un voto clave en juego

Crexell, quien formaba un monobloque cuyo respaldo era vital para el oficialismo, declaró firmemente que no se dejaría influenciar por presiones externas. Su compromiso con se acordó en consulta con el gobernador Rolando Figueroa, quien apoyaba sus decisiones en el Senado.

El legado familiar y el peso político de Crexell

Lucila Crexell proviene de una familia con fuerte presencia política en Neuquén, siendo hija del reconocido Horacio “Pechi” Quiroga. Su llegada al Senado marcó una etapa en la que su respaldo se volvió indispensable para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta una bancada reducida.

Reacciones y tensiones en el Senado

La discusión sobre la Ley Bases generó un ambiente de tensión. La oposición advirtió posibles conflictos de intereses debido al timing del trámite de Crexell para convertirse en embajadora. La controversia creció cuando se supo que el documento circuló las horas previas a la votación final de la ley.

Cambios y desafíos futuros

En medio de cuestionamientos, Crexell se mantuvo firme y votó a favor de la Ley, que fue aprobada en una sesión sumamente tensa. Posteriormente, se abrieron investigaciones para esclarecer posibles irregularidades, aunque la senadora insistió en que las negociaciones sobre su postulación comenzaron antes del debate de la ley.