Descubre cómo pagar en cuotas sin tarjeta usando Mercado Pago

Descubre Cómo Financiar Tus Compras Sin Tarjeta de Crédito con Mercado Crédito

Mercado Pago presenta su innovadora herramienta, Mercado Crédito, facilitando a los usuarios la posibilidad de pagar en cuotas sin necesidad de una tarjeta de crédito. ¡Entérate de cómo funciona!

¿Qué es Mercado Crédito? Mercado Crédito es una línea de crédito virtual y personalizada diseñada para ayudar a los consumidores a financiar sus compras, ya sea en la plataforma de Mercado Libre o en una amplia red de comercios físicos y tiendas en línea que aceptan esta billetera como medio de pago. Pasos para Activar Mercado Crédito Para empezar a utilizar esta opción, el usuario debe activar la función de crédito en la aplicación. Este proceso es rápido y requiere una validación de identidad y un análisis crediticio automatizado. Opciones de Pago Flexibles Una vez aprobado el límite, el sistema permite seleccionar «Mercado Crédito» al finalizar la compra. Los planes de pago ofrecen opciones de hasta doce cuotas fijas, lo que convierte esta herramienta en un aliado esencial para el gasto diario, desde adquirir electrodomésticos hasta abonar servicios básicos. Transparencia en la Financiación Los usuarios valoran la claridad que ofrece Mercado Crédito, ya que permite visualizar el monto exacto de cada cuota antes de confirmar cualquier compra, garantizando que no haya sorpresas al momento de pagar.

Mercado Pago brinda la opción de “Mercado Crédito” para facilitar el pago en cuotas.

Costos y Tasas de Interés

Es importante destacar que las tasas de interés son personalizadas y varían según el perfil crediticio del usuario y su historial en la plataforma. Realizar los pagos de manera puntual evita recargos y puede aumentar el límite de crédito disponible en futuras compras.

Facilidad de Pago de Cuotas

Mercado Pago ofrece múltiples métodos para abonar las cuotas mensuales, reforzando así la autonomía financiera del usuario. Se pueden realizar pagos con saldo disponible en la cuenta, mediante transferencias desde otras billeteras o bancos, o a través de redes de cobranza en efectivo como Rapipago y Pago Fácil.

Esta comodidad asegura que el proceso de pago sea tan simple como la compra inicial, eliminando las complicaciones típicas de los créditos personales convencionales.

Financiamiento en la Tienda

La financiación no se limita al entorno digital; con el uso de códigos QR, cualquier comercio que acepte pagos con Mercado Pago permite a los clientes financiar su compra al instante, eligiendo las cuotas directamente desde su celular en el mostrador.