Caso $LIBRA: Revelan conversaciones entre Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento

Un reciente peritaje informático ha destapado sorprendentes conexiones entre el presidente Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli, justo antes y después del lanzamiento del criptoactivo que impactó a inversores y desató fuertes pérdidas.

El análisis, que se ha integrado a la causa judicial en los tribunales de Comodoro Py, reveló comunicaciones entre Milei y Novelli a través de dispositivos electrónicos del lobista. Según las fuentes involucradas, se identificaron al menos cinco contactos entre ambos, lo que sugiere un diálogo directo en momentos críticos.

Interacciones previas al anuncio del criptoactivo

Los registros indican que estas interacciones tuvieron lugar el 14 de febrero de 2024, específicamente alrededor de las 19:01, coincidiendo con el momento en que Milei compartió en X un mensaje vinculante para adquirir el token $LIBRA. Este mensaje contenía un código alfanumérico de 44 caracteres, esencial para acceder al activo digital.

Tras el escándalo, Milei aseguró en televisión que había tomado ese código de Internet. Sin embargo, expertos que testificaron ante una comisión del Congreso afirmaron que dicho contrato no era de acceso público en ese momento.

Conversaciones posteriores al escándalo

El peritaje también descubrió que, tras el lanzamiento, los mensajes continuaron fluyendo, especialmente durante la primera entrevista de Milei para abordar las críticas al caso. En esta conversación, según fuentes consultadas, se discutieron estrategias sobre los temas que el presidente podría tocar o eludir durante la entrevista.

La grabación generó controversia, ya que se produjo una interrupción del asesor presidencial Santiago Caputo, quien buscó corregir la respuesta del mandatario en plena transmisión.

El papel de Novelli en esta trama

Especialistas describen a Novelli como un *“nodo central”* en las comunicaciones que vinculan a quienes impulsaron el criptoactivo con el entorno presidencial. Los registros también ponen de manifiesto que Novelli tuvo contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el mismo periodo.

Cuando se lanzó el token, Novelli se encontraba en Estados Unidos con su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario Hayden Mark Davis, todos conectados con el proyecto.

El informe detalla que Novelli mantuvo comunicados con otros representantes del ecosistema cripto, incluyendo a Julian Peh, quien fue contactado para ayudar en la distribución de fondos del proyecto.

Intercambios relevantes para la investigación

Un chat destacado ocurrió el 20 de febrero, donde Novelli se comunicó con su socio Terrones Godoy, mencionando: “Llevo eso para allá, pero borrá”. Este mensaje ha llamado la atención de los investigadores, que lo consideran clave para entender lo sucedido tras el colapso del criptoactivo.

Al hacerse públicos los resultados del peritaje, el dirigente social y diputado Juan Grabois, quien actúa como querellante, enfatizó que las pruebas apuntan a una maniobra coordinada detrás del lanzamiento del criptoactivo. La información también permitió que los abogados de las víctimas accedieran a todo el material incorporado al expediente.

Grabois compartió en X que su equipo jurídico está revisando la documentación y que la evidencia es abrumadora: “La cantidad de pruebas que indican que la estafa fue coordinada y deliberada es contundente”, afirmó.

Además, el diputado cuestionó la gestión del fiscales sobre el caso, asegurando que los registros habían estado disponibles durante meses y que hay numerosas comunicaciones que comprometen a Milei, Novelli, Karina Milei y Caputo.