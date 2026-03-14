ARCA Anuncia Nuevos Límites para Saldos y Transferencias en Marzo de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado un paso importante al ajustar los topes para saldos y transferencias, modificando así el panorama financiero en Argentina. Estas nuevas normativas entrarán en vigencia a partir de marzo de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la antigua AFIP, ha oficializado los nuevos parámetros de control para las transacciones financieras. Esta actualización de montos surge a partir de la necesidad de adecuar las capacidades de fiscalización a la dinámica inflacionaria y al volumen de operaciones en bancos y billeteras virtuales.

El objetivo es mejorar el monitoreo sobre la trazabilidad del dinero, enfocándose en operaciones significativas mientras se simplifican los procesos administrativos para ahorristas y consumidores cotidianos.

Nuevos Límites para Saldos y Transferencias en 2026

Con el nuevo esquema, las entidades financieras y bancarias estarán obligadas a reportar a ARCA cuando los saldos mensuales superen los $1.500.000.

Este umbral representa un aumento notable respecto a años anteriores, permitiendo a la mayoría de asalariados y monotributistas operar con mayor libertad, sin alertas automáticas del fisco. Sin embargo, ARCA se reserva el derecho de solicitar información adicional si hay discrepancias en las declaraciones, independientemente del saldo de la cuenta.

ARCA ha actualizado los topes de transferencias a informar en marzo de 2026.

En cuanto a las transferencias individuales, el nuevo límite se establece en $1.000.000 por transacción sin requerir justificación del origen de los fondos. Si se superan estos montos, las entidades deberán solicitar documentación como:

Facturas, Recibos de sueldo y Certificados de ingresos emitidos por contadores públicos.

Esta normativa se aplicará tanto a cuentas bancarias tradicionales como a cuentas de pago (CVU) de fintechs, estableciendo condiciones de fiscalización uniformes en el ecosistema de pagos electrónicos en el país.

Sobre los consumos realizados con tarjetas de débito y crédito, el límite acumulado para reportes por parte de las entidades será de $600.000 mensuales.

El propósito de ARCA con este límite es detectar posibles inconsistencias entre el nivel de ingresos declarados y el gasto real de los contribuyentes no registrados o con declaración de ingresos significativamente menores. Estos reportes serán automáticos y formarán parte de las acciones para combatir la evasión fiscal y el lavado de activos.