Clásico Mundial de Béisbol: Resultado del Partido República Dominicana vs. Corea del Sur

En un emocionante encuentro, República Dominicana superó a Corea del Sur con un contundente 10-0, marcando su entrada triunfal en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los dominicanos mostraron su poderío ofensivo impulsados por un espectáculo de bateo, que incluyó un destacado home run de Austin Wells en la séptima entrada.

Dominio absoluto en el marcador

República Dominicana comenzó a configurar su victoria a partir del segundo inning, donde un doble produce de Junior Caminero y un rodado de Julio Rodríguez establecieron el camino hacia el triunfo. También se sumó un sencillo de Fernando Tatis Jr., lo que permitió al equipo caribeño poner el marcador en 3-0.

Un rally imparable

El tercer inning vio cómo los dominicanos aumentaron su ventaja con un espectacular doble de Vladimir Guerrero Jr. y un sencillo de Manny Machado, además de dos bases por bola que llevaron el score a un abrumador 7-0.

El momento decisivo

La emoción alcanzó su clímax en la séptima entrada, cuando Austin Wells, con dos outs y dos compañeros en base, disparó un increíble batazo que completó la cuenta en 10-0. Este golpe definitivo hizo estallar de jubilo a los fanáticos en el LoanDepot Park de Miami, siendo el cierre perfecto que llevó al partido a finalizar por la regla del nocaut.

Desempeño sobresaliente de Dominicana

Este partido es un reflejo del dominio que ha tenido República Dominicana en la fase de grupos, donde concluyó invicto con cuatro victorias: 12-3 contra Nicaragua, 12-1 ante Países Bajos, 10-1 frente a Israel y un emocionante 7-5 ante Venezuela.

Corea del Sur clasifica por otros méritos

En contraste, Corea del Sur avanzó como segunda en el Grupo C, habiendo cerrado con un balance de 2-2 que le permitió clasificar por criterios de desempate. A pesar de sus derrotas ajustadas ante Japón y Chinese Taipei, sus victorias sobre Australia y Czechia le habilitaron para enfrentar a los dominicanos en este cruce decisivo.

Un choque de estilos

Este enfrentamiento presentó un atractivo duelo entre una de las ofensivas más potentes y un equipo surcoreano que combina un sólido pitcheo con un lineup disciplinado. República Dominicana busca alcanzar las semifinales, una instancia que ya experimentó en 2006 y 2013, mientras que Corea del Sur apunta a su primera aparición entre los cuatro mejores desde su subcampeonato en 2009.