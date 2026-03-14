Meta evalúa despidos masivos ante el aumento de costos de IA

La gigante tecnológica Meta planea recortes de personal significativos que podrían impactar a una cuarta parte de su plantilla, mientras busca maximizar la eficiencia y reducir costos en medio de inversiones en inteligencia artificial.

Recortes en el Horizonte

Fuentes cercanas a la situación han revelado que Meta, el conglomerado detrás de plataformas como Facebook e Instagram, está considerando la posibilidad de despedir al menos el 20% de su plantilla actual, lo que podría traducirse en una reducción de 15,800 puestos de trabajo. Aunque aún no hay una fecha definida para estos recortes, la empresa ha comenzado a comunicar estas intenciones entre sus altos ejecutivos.

Un Cambio Necesario

Según informes, los directores senior de Meta han sido instruidos a comenzar a planificar una reestructuración que permita disminuir costos. La compañía empleaba cerca de 79,000 personas a finales de 2022, por lo que estos despidos representarían una de las mayores reestructuraciones desde su reorganización en el último año.

Un Contexto de Cambios en la Industria

Meta se une a una tendencia reciente entre importantes empresas tecnológicas que están ajustando sus plantillas. Amazon, por ejemplo, anunció despidos de 16,000 empleados, y Block, la firma fintech de Jack Dorsey, recortó casi la mitad de su personal, citando como razón el avance de las herramientas de IA.

Inversiones en Inteligencia Artificial

Con la mirada puesta en la inteligencia artificial, el CEO Mark Zuckerberg ha enfatizado la importancia de convertirse en un competidor destacado en este sector. La empresa ha ofrecido atractivos paquetes salariales para atraer a investigadores líderes y ha realizado significativas inversiones, como la reciente adquisición de Moltbook, una plataforma social diseñada para agentes de IA.

Los Desafíos de Meta

Pese a los ambiciosos planes de inversión, Meta ha enfrentado varios contratiempos con sus modelos de IA, incluidos resultados cuestionables en las pruebas de rendimiento de la serie Llama 4. Sin embargo, su nuevo equipo de superinteligencia se esfuerza por recuperar el terreno perdido con proyectos innovadores como el modelo Avocado.

A medida que el panorama laboral y tecnológico continúa evolucionando, Meta buscará adaptarse a estos cambios para posicionarse con éxito en la economía del futuro.