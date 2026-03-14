Modificaciones en Colectivos del AMBA: Todo sobre la Línea 75 y la Nueva Línea 32

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires se renueva, incorporando importantes modificaciones en los recorridos de varias líneas de colectivos, incluyendo la emblemática línea 75 y una nueva versión de la línea 32. Estos cambios tienen como objetivo mejorar la conectividad y optimizar el servicio para los pasajeros.

Optimización de Recorridos en el AMBA

Las recientes modificaciones afectan especialmente a la línea 75 y a la nueva línea 32, resultado de una fusión entre ambas. Estos nuevos recorridos conectarán de forma más efectiva la zona de Once con Remedios de Escalada, en Lanús, facilitando el acceso a diferentes barrios en Buenos Aires y llevándolos a una mejor integración con el conurbano.

Entre las novedades, destaca la creación del recorrido C, que unirá la localidad de Remedios de Escalada con la Estación de Hospitales de la línea H del subte, permitiendo transbordos más fáciles entre diferentes sistemas de transporte.

Detalles de los Cambios en la Línea 75

– El ramal A de la línea 75 ahora operará desde Once hacia el sur, mejorando la conexión entre estas áreas.

– Las cabeceras de la línea 75 y 32 se unifican en Remedios de Escalada, garantizando más regularidad en el servicio.

– Se añade un nuevo recorrido (recorrido C) con destino a la estación Hospitales.

– Se elimina el recorrido B para optimizar el servicio.

Presentación de la Nueva Línea 32

La nueva línea 32 ofrece tres recorridos:

– Recorrido A: Desde Plaza de Miserere (CABA) hasta Remedios de Escalada, con frecuencia de 6 a 8 minutos.

– Recorrido B (por Rucci): Desde Plaza de Miserere a Remedios de Escalada, con frecuencia de 11 a 16 minutos.

– Recorrido C (por Rucci): Desde Hospitales (CABA) a Remedios de Escalada, con frecuencias de 9 a 12 minutos.

Nuevos Servicios de la Línea 158

La línea 158 también experimenta cambios significativos. Se introduce un nuevo recorrido fraccionado (nuevo recorrido B) entre Pompeya y Plaza Italia, aumentando la frecuencia durante las horas pico, cuando la demanda es más alta.

Impacto en los Pasajeros

Estos cambios, aunque positivos para algunas rutas, pueden generar inconvenientes durante las primeras semanas de adaptación para muchos usuarios. Es recomendable que los pasajeros consulten aplicaciones de movilidad y mapas actualizados para facilitar sus desplazamientos y minimizar inconvenientes.