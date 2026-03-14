Katseye brilla sin Manon y conquista a sus fans en su primer show

Un atardecer espectacular fue el telón de fondo para el estreno de Katseye en Lollapalooza Argentina 2026, cautivando al público con una energía arrolladora y un mensaje de unidad entre culturas.

Un Inicio Apoteósico

El grupo multicultural, surgido del reality Dream Academy, iluminó el escenario Samsung Stage el pasado 13 de marzo a las 19 horas. A pesar de la controversia por la ausencia de Manon Bannerman, la presentación fue un verdadero festín de emociones, logrando que miles de asistentes se unieran en una explosión de energía y alegría.

Un Show Lleno de Sorpresas

Vestidas de rojo, las integrantes Sophia, Daniela, Lara, Yoonchae y Megan hicieron una fuerte declaración de intenciones desde el primer acorde, deslumbrando con su carisma y coreografías inspiradas en el K-Pop. Todos esperaban su éxito debut, Debut, que marcó el inicio de un espectáculo lleno de hits.

Reacción del Público

La respuesta del público fue instantánea: vítores y una ola de adolescentes entusiastas brindaron un espectáculo paralelo, cantando cada estrofa de las canciones. Temas como Gameboy, Mean Girls y Touch resonaron en el aire, mientras el canto colectivo de «Olé, Olé, Olé, Katseye» elevaba aún más la atmósfera mágica del evento.

Emociones a Flor de Piel

En una reciente conversación con **Clarín**, las integrantes del grupo se mostraron listas para conquistar un público desconocido, pero se sorprendieron al encontrar a miles de argentinos que ya vibraban con su música. La emocionalidad del momento fue palpable cuando agradecieron personal y efusivamente, especialmente la valiosa presencia de su única integrante hispanohablante, Daniela, que hizo un emotivo homenaje a la cultura local.

Una Dedicación Especial

Sophia, a cargo de liderar el tributo a Manon, pidió un aplauso memorable para su compañera, aunque la reacción en redes sociales fue mixta. Sin embargo, el show no dio tregua y el siguiente tema, Gabriela, llevó a la audiencia a niveles estratosféricos de euforia.

Un Toque de Humor

Durante la interpretación de Gabriela, que es el tema más escuchado de Katseye, Daniela desató risas al introducir una broma que se volvió viral. Al enterarse de que en Argentina existe un nombre especial para aquellas mujeres que tienen intereses románticos en parejas ajenas, les preguntó al público: «¿Vamos a cantarlo para las Tatianas y para las Gabrielas?» Esta frase generó una avalancha de risas y aplausos, convirtiéndose en un momento inolvidable.

Un Final Épico

Para cerrar la noche, y con una multitud absolutamente cautivada, Katseye presentó Gnarly, una canción que ya había hecho vibrar en los Grammy, anotándose como uno de los momentos más destacados de la jornada. Este debut en Argentina no solo dejó una huella en el público, sino que prometió un futuro brillante para estas talentosas artistas en la escena musical.