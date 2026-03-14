Milei en España: Asiste a Encuentro de Empresarios Liberales

El presidente argentino, Javier Milei, llegó este viernes a España tras su visita a Estados Unidos y su participación en la asunción de José Antonio Kast en Chile. Ahora, se prepara para ser parte del Madrid Economic Forum, un encuentro clave para el pensamiento liberal.

Agenda del Madrid Economic Forum

El foro se llevará a cabo el sábado en el Palacio de Vistalegre, donde Milei intervendrá junto a destacados líderes de la derecha política y económica de España.

Primeros encuentros en Madrid

La jornada comenzará a las 6 AM (hora argentina) con una reunión planificada con Santiago Abascal, el líder del partido Vox. Posteriormente, el presidente argentino conversará con economistas influenciados por el liberalismo, incluyendo al reconocido académico Jesús Huerta de Soto, destacado exponente de la escuela austríaca de economía.

Discurso y reconocimiento

Milei tiene programada su exposición en el foro para las 16:15. Después, recibirá un galardón en homenaje al famoso economista Ludwig von Mises, una figura emblemática del pensamiento económico austriaco.

Regreso a Buenos Aires

Tras su participación en el foro, el mandatario regresará a Buenos Aires junto a su hermana Karina, quien es su única acompañante en esta gira.

Relaciones con el gobierno español

Es importante destacar que no hay planes para que Milei se reúna con el presidente Pedro Sánchez, con quien mantiene un desacuerdo persistente.

El jefe de Gabinete en Nueva York

Por otro lado, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, continúa en Nueva York llevando a cabo su agenda oficial, tras haber enfrentado controversias relacionadas con el uso del avión presidencial. Durante su estancia, visitó la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde enfatizó que Argentina está dispuesta a recibir inversiones extranjeras. Se reunió con Will Goodwin, del NYSE Institute, así como con otros inversores destacados, y el gobierno anunció 16.150 millones de dólares en inversiones como resultado de la Argentina Week.