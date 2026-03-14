YPF Luz lanza plataforma blockchain y tokeniza su fortuna en energía

La innovation en el mundo energético da un gran paso adelante. YPF Luz y Justoken han lanzado Enertoken, una plataforma que utilizará la tecnología blockchain para la tokenización de más de U$S 800 millones en activos energéticos, llevando la gestión de la energía a un nivel completamente nuevo.

La tokenización de activos físicos está en constante expansión, y en este contexto, YPF Luz y Justoken presentan Enertoken, una plataforma diseñada para integrar la tecnología blockchain en la comercialización y gestión de energía. Este lanzamiento marca un hito importante en el ecosistema de activos digitales, puesto que representa una de las iniciativas más destacadas en el ámbito de los Activos del Mundo Real (Real World Assets, RWA).

La plataforma opera sobre XRP Ledger (XRPL), una blockchain pública que permite un registro seguro y transparente de contratos y transacciones. Con esta herramienta, empresas y grandes consumidores pueden gestionar su energía de forma digital, utilizando funciones que garantizan la simulación de costos y el seguimiento en tiempo real.

Las operaciones están respaldadas por activos energéticos tokenizados, lo que incrementa la seguridad y la transparencia en cada transacción. Además, el sistema incluye módulos para la facturación, reportes operativos y gestión de contratos, lo que permite centralizar toda la operación energética en un solo lugar.

YPF Luz tokeniza más de U$S 800 millones en energía a través del XRP Ledger.

La Expansión de la Tokenización de Activos Reales

La tokenización de activos reales se ha convertido en una tendencia en auge dentro del ecosistema cripto, permitiendo representar activos tradicionales, como la energía y las materias primas, en la blockchain. Esto no solo facilita su gestión, sino que también simplifica su eventual comercialización.

Con la implementación de Enertoken, XRP Ledger se consolida como un jugador clave en el mercado RWA, mostrando su capacidad para operar con activos regulados y manejar altos volúmenes económicos. La integración de la tecnología blockchain en sectores de alta regulación demuestra su versatilidad y potencial.

Un objetivo fundamental de esta plataforma es mejorar la transparencia y trazabilidad en la gestión energética. Gracias a la infraestructura blockchain, se puede registrar cada operación de manera inmutable, simplificando auditorías y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

YPF Luz y Justoken: Pioneros en Innovación Energética

Para YPF Luz, esta iniciativa se enmarca en una estrategia de modernización de la comercialización energética. Martín Mandarano, CEO de la empresa, señala: «Enertoken representa un avance significativo en la comercialización y gestión de energía. La integración de activos tokenizados mejora la trazabilidad y brinda mayor transparencia a nuestros clientes».

Por su parte, Justoken proporciona la infraestructura tecnológica para el funcionamiento de este sistema. Eduardo Novillo Astrada, CEO y cofundador, destaca que «la tokenización de RWA ya es una realidad tangible. Con Enertoken, estamos implementando un sistema basado en activos regulados que tendrá un impacto económico considerable».

Con esta alianza, YPF Luz se posiciona como una de las primeras empresas energéticas en adoptar la tokenización, mientras que Justoken refuerza su papel como proveedor clave de soluciones tecnológicas en el espacio de activos digitales. Este innovador cruce entre energía, blockchain y activos tokenizados se prevé que transformará industrias que hasta ahora operaban bajo modelos convencionales.