Casas Contenedor: Precios, Tamaños y Beneficios

Las casas contenedores están marcando un hito en la construcción sostenible en Argentina. Estas innovadoras viviendas reutilizan contenedores marítimos en desuso, transformándolos en hogares habitables accesibles para quienes buscan opciones ecológicas.

En una era donde la sostenibilidad es clave, surgen alternativas que no solo son creativas, sino también funcionales. Las casas contenedores están ganando terreno como soluciones habitacionales que combinan reciclaje y diseño moderno, llegando incluso a estar disponibles a través de plataformas de comercio electrónico.

¿Qué son las casas contenedores?

Diseñadas a partir de contenedores marítimos usados, estas viviendas ofrecen un nuevo propósito: convertirse en hogares cómodos y únicos. Aprovechando una estructura ya existente, se busca minimizar el impacto ambiental y reducir costos de construcción.

Las casas contenedores transforman contenedores marítimos en hogares.

Ground Picture – Shutterstock



Beneficios y Consideraciones

A pesar de las ventajas evidentes, algunos expertos advierten que un contenedor no fue diseñado originalmente para vivir. “Es solo una estructura de metal que puede acumular calor y agua”, señala Lucas Salvatore, presidente de Idero. Sin embargo, otras compañías como Dice Containers aseguran que existen alternativas que cumplen con normativas de urbanismo y seguridad.

No todos los contenedores son aptos para vivir; es esencial verificar las normativas.



Precios y Opciones Disponibles

Actualmente, se pueden encontrar casas contenedores en Mercado Libre a precios que oscilan entre $14.500.000 por unidades pequeñas hasta $35.000.000 por construcciones más amplias. En dólares, las ofertas comienzan desde US$10.500 por modelos de 15 m² hasta US$25.000 por opciones de 30 m², todas equipadas con baño y cocina.

Las propuestas de construcción incluyen diseños que cumplen con los estándares de habitabilidad. Por ejemplo, una casa de 90 m², que consta de cinco ambientes y dos baños, se ofrece a US$65.381, mientras que modelos más pequeños de 60 m² y 30 m², están disponibles por US$44.463 y US$26.740, respectivamente.

Financiación y Servicio de Instalación

Un aspecto atractivo de estas casas es que se pueden financiar a través de créditos hipotecarios, haciendo más accesible la adquisición. Además, los fabricantes ofrecen servicios de traslado e instalación, asegurando que cada contenedor se establezca correctamente en el terreno elegido.