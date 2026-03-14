Xiaomi Actualiza Sus Celulares para Compatibilidad con iPhone

La nueva actualización de Xiaomi simplifica la sincronización entre dispositivos Xiaomi y iOS, mejorando considerablemente la experiencia del usuario.

Xiaomi ha lanzado su aguardada actualización de sistema operativo, HyperOS 3.1, diseñada para mejorar la compatibilidad con dispositivos de Apple y facilitar una integración más fluida con los iPhones. Esta innovación apunta a optimizar la interacción entre dispositivos, permitiendo un intercambio de información más eficiente.

Características Destacadas de HyperOS 3.1

Entre las novedades que trae esta actualización, se encuentra HyperConnect, una función que potencia la interconexión dentro del ecosistema Xiaomi, mejorando la comunicación entre diferentes equipos.

La actualización permitirá una conectividad más sencilla entre:

Celulares

Tablets

Relojes inteligentes

Dispositivos del hogar conectados

Esta mejora resulta especialmente útil para aquellos que utilizan múltiples dispositivos simultáneamente, ya que la tendencia de la industria se dirige hacia ecosistemas cada vez más integrados y fáciles de gestionar.

Un Lanzamiento Gradual

El despliegue de HyperOS 3.1 se llevará a cabo de manera escalonada, comenzando el 11 de marzo y extendiéndose hasta la segunda semana de abril. Durante este proceso, diversos modelos de Xiaomi se irán actualizando, comenzando por:

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi Pad 8

Redmi K90

Super-OTA: Actualizaciones Más Ágiles

Otra de las innovations que HyperOS 3.1 trae consigo es el sistema Super-OTA, que agiliza la gestión de actualizaciones. A diferencia de las instalaciones tradicionales que requerían reinicios y descargas masivas, este nuevo enfoque permite descargar pequeños paquetes que se instalan en segundo plano, sin interrumpir la experiencia del usuario.

Los parches se aplicarán directamente en módulos específicos, similar a cómo se actualizan las aplicaciones convencionales, optimizando así la eficiencia del sistema.

Mejoras en la Multitarea

HyperOS 3.1 también introduce un nuevo diseño en la gestión de la multitarea, inspirándose en las interfaces de iOS para facilitar el cambio entre aplicaciones recientes. Esta funcionalidad busca ofrecer un acceso más rápido y eficiente a los servicios más utilizados.