Tras Bambalinas: La Frenética Noche de $LIBRA Contada Desde el Teléfono del Protagonista

El tumultuoso lanzamiento del token $LIBRA estuvo marcado por una inquietante serie de comunicaciones. En el epicentro de la tormenta, Mauricio Novelli lidió durante casi tres días con un torrente de llamadas que reflejaban la creciente tensión del criptoescándalo.

Un Teléfono Estallando

Mientras se encontraba en un hotel de Dallas, Novelli fue el foco de una intensa actividad telefónica. Durante 72 horas ininterrumpidas, recibió un total de 206 llamadas, revelando un entramado de relaciones y decisiones críticas en un momento de crisis. Los contactos abarcaron desde el círculo íntimo del gobierno hasta inversores internacionales.

Comunicaciones Cruciales

Entre las conexiones más destacadas estuvieron las charlas con Javier y Karina Milei, así como con Santiago Caputo y Demian Reidel, asesor económico del presidente. Un empresario de Singapur, Julian Peh, fue quien más insistió en contactar a Novelli, con 41 llamadas registradas.

La Tensión se Intensifica

La tarde del 14 de febrero inició con intercambios únicamente con familiares y amigos. Sin embargo, a las 17:53, una llamada de Novelli a Karina Milei marcó el inicio de las comunicaciones más estratégicas. Justo después, el presidente Javier Milei se comunicó con Novelli, en un momento crucial para el futuro del token.

El Momento Decisivo del Tweet

El tweet de Milei promoviendo $LIBRA fue publicado a las 19:02, justo después de una breve conversación entre ambos. La cotización del token se disparó, llevando a la celebración en el hotel Ritz Carlton. Sin embargo, el júbilo no duró mucho.

Desmoronamiento Inminente

Como si se tratara de un mal augurio, tan solo minutos después, comenzó a desplomarse el valor del token. El análisis forense indica que hubo un silencio de casi hora y media en las comunicaciones de Novelli, un tiempo que agudizó la incertidumbre del criptoescándalo.

Las Intervenciones Clave en Horas Críticas

Al caer la noche, Novelli se comunicó nuevamente con Karina y Javier Milei en un intento por mitigar la crisis. La última llamada del presidente esa noche fue a las 22:25, donde la situación seguía siendo crítica.

El Papel de los Asesores

Minutos después, Santiago Caputo entró en escena como consultor de crisis. Las conversaciones con Julian Peh cobraron relevancia cuando se discutió un comunicado que desvinculaba a Milei del escándalo. Peh, enfrentándose a cuestionamientos en línea, tuvo varias conversaciones con Novelli durante la madrugada.

Un Fin de Semana Agitado

El sábado, las llamadas continuaron, reflejando la desesperación y el deseo de hacer frente a la situación. Novelli intentó contactar a varios miembros de su equipo, incluidos su hermana y su abogado, mientras la presión crecía desde el entorno de Milei.

Un Regreso a Casa Marcado por la Crisis

Finalmente, Novelli volvió a Argentina el 16 de febrero. Sin embargo, las interacciones con su círculo cercano fueron marcadas por un ambiente tenso, lleno de intentos de comunicación fallidos y una necesidad apremiante de respuestas. A lo largo del día, se registraron numerosas llamadas no atendidas, sugiriendo un clima de confusión y desconfianza.