DJO cautiva al público argentino con su actuación

El carismático Joe Keery, conocido como Djo y estrella de Stranger Things, hizo su primera aparición en Lollapalooza Argentina, cautivando a miles en el Hipódromo de San Isidro.

El pasado viernes, el popular músico y actor se presentó en el escenario Flow Stage causando gran sensación entre los asistentes. Con una mezcla de indie rock y pop, Keery brindó un espectáculo vibrante que comenzò con su tema «Flash Mountain», un adelanto de su álbum *Twenty Twenty*, lanzado en 2019.

Un Show Impactante Ante un Público Apasionado

El artista originario de Massachusetts no solo sorprendió por su talento musical, sino también por su conexión instantánea con el público argentino. Con un caluroso “¡Argentina!” saludó a sus fanáticos, que respondieron con una explosión de applaudidos, a pesar de la jornada veraniega de 24 grados.

Calor y Éxitos Musicales

Tras interpretar «Uglyfisherman», el show siguió con «Basic Being Basic», donde el ritmo electrizante llevó a la audiencia a vibrar y saltar al unísono. Keery, evidentemente encantado con la recepción, expresó su sorpresa: “¡Ustedes están locos!”, y se unió al público para cantar «Charlie’s Garden».

Estilo y Personalidad en el Escenario

En un momento divertido, decidió quitarse su chaqueta de símil cuero debido al calor, mientras lucía una combinación de camiseta blanca básica, pantalones de mezclilla y un gorro invernal que se volvió popular entre sus seguidores. Esta sencillez en su estilo, sumada a su energía contagiosa, lo convirtió en un verdadero rockstar ante los miles de espectadores presentes.

Un Agradecimiento Especial

Durante su presentación, Keery mostró su gratitud hacia el festival, comentando: “Gracias Lollapalooza por traernos a este hermoso lugar”. Al hablar sobre su experiencia en Argentina, también destacó la deliciosa gastronomía del país, reflejando su deseo de explorar la cultura local.

Un Cierre Memorable

Al culminar su set, el público coreó “¡Olé, olé, olé, olé… DJO, DJO!” y Jerry no se hizo de rogar. Agradecido, cantó junto a sus seguidores, creando un momento inolvidable. A pesar de la coincidencia del horario con otro artista, la intensidad del show mantuvo a la mayoría enganchada hasta el final, donde cerró su actuación con «End of Beginning», una de sus canciones más populares.

Antes de despedirse, entusiasmado declaró: «¡Tenemos tiempo para una más!”, y así dejó a su audiencia con ganas de más, terminando con «Back On You». Su debut en el festival será recordado como una explosión de energía y conexión con sus fans.