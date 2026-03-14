Franco Colapinto termina 14º en la sprint del Gran Premio de China; George Russell se lleva la victoria

Título: George Russell Lidera la Parrilla en un Fin de Semana Espectacular de Fórmula 1

Bajada: Con un rendimiento sobresaliente, George Russell se adueña de la pole position, mientras que los demás pilotos luchan por posiciones clave en la grilla. Este emocionante inicio promete una carrera llena de adrenalina y sorpresas.

El pasado fin de semana, George Russell mostró un dominio impresionante al llevar su Mercedes a lo más alto de la parrilla de salida. Tras un desempeño sobresaliente en las prácticas y la clasificación, partirá desde la primera posición en la carrera.

La Grilla de Salida: Un Valor Agregado a la Competencia

El segundo lugar estará ocupado por Kimi Antonelli, compañero de equipo de Russell, quien también ha demostrado un rendimiento sobresaliente. Lando Norris, de McLaren, arrancará desde el tercer puesto, lo que anticipa una intensa batalla por las primeras posiciones.

Los Principales Competidores

Lewis Hamilton y Oscar Piastri, ambos de Ferrari y McLaren respectivamente, partirán desde la cuarta y quinta posición. A su vez, Charles Leclerc y Pierre Gasly se encuentran en el sexto y séptimo lugar, lo que los posiciona como serios contendientes en la carrera.

El Resto de la Grilla

Max Verstappen, de Red Bull, saldrá desde la octava posición, seguido por Oliver Bearman de Haas, en noveno lugar, e Isack Hadjar, también de Red Bull, en décimo. Otros pilotos notables incluyen a Nico Hülkenberg de Audi en el undécimo lugar y Esteban Ocon de Haas en el duodécimo.

La lista continúa con Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad, Franco Colapinto y Carlos Sainz en las posiciones intermedias. Fernando Alonso y Lance Stroll, de Aston Martin, están ahí para darle batalla en la zona media de la tabla.

Por último, Sergio Pérez y Alex Albon, que saldrán desde la calle de boxes, tendrán que esforzarse por recuperar posiciones en una carrera que promete entregas emocionantes desde el primer instante.