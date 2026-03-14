Carry Trade: Guía Práctica, Beneficios y Riesgos

Título: El Renacer del Carry Trade: Inversiones en Pesos que Transforman el Escenario Financiero Argentino en 2026

Bajada: En un contexto económico único, el carry trade entre dólares y pesos resurge como una estrategia atractiva para los inversores. Descubre cómo sacarle provecho en 2026 y cuáles son los riesgos a tener en cuenta.

La fascinación por el carry trade se renueva gracias a tasas de interés reales favorables y un entorno cambiario que, por el momento, se alinea con los intereses de quienes eligen esta estrategia.

El carry trade entre dólares y pesos se posiciona nuevamente como una tendencia en Argentina para 2026.

Este método, que ha captado la atención de los inversores, se beneficia de tasas reales positivas y un contexto cambiario favorable, al menos por ahora.

¿Qué es el Carry Trade y Cómo Implementarlo en 2026?

La esencia de esta estrategia es simple: convertir dólares a pesos, invertir en instrumentos de alta rentabilidad como LECAP, plazos fijos o Boncer, y luego recomprar dólares a un precio inferior o al mismo valor, obteniendo así una ganancia en moneda fuerte.

Los números son convincentes. Con el dólar en su mínimo histórico en cuatro años y tasas que ofrecen entre 15% y 20% en dólares equivalentes, el Banco Central incentiva el mantenimiento de pesos, mientras que el Tesoro se beneficia al absorber liquidez mediante deuda.

Según estimaciones oficiales, las LECAP proporcionan rendimientos que superan el 50% anual en términos reales, mientras que los Boncer, ajustados por inflación, permiten a los inversores resguardarse ante el riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio.

Además, el contexto internacional también beneficia la situación. La abundante oferta de dólares, impulsada por la liquidación de la cosecha de soja y maíz entre abril y junio, establece un flujo de divisas que ayuda a mantener el valor del billete.

Instituciones financieras de renombre como JP Morgan y Bank of America respaldan la oportunidad que brinda el carry trade en Argentina.

De acuerdo con estas entidades, a corto plazo, es probable que la rentabilidad supere la apreciación del dólar en mercados internacionales.

Carry Trade: Conociendo los Riesgos y Precauciones a Tener en Cuenta

A pesar de las ventajas, los inversores deben ser cautelosos, ya que esta estrategia tiene sus limitaciones. Después de julio de 2026, con la disminución de la oferta de dólares por factores estacionales y el inicio de los vencimientos de deuda del Tesoro, el tipo de cambio podría variar significativamente.

Si el dólar experimenta un aumento mayor que la tasa en pesos, quienes hayan apostado por esta metodología podrían enfrentar pérdidas considerables.

Además, la discusión sobre un posible levantamiento del cepo y la implementación de un mercado libre de bandas añade otro nivel de incertidumbre al panorama.

En tal escenario, el dólar podría fluctuar según la oferta y demanda, con un potencial salto inicial y una mayor volatilidad. Aunque las reservas altas pueden mitigar el impacto, esta estrategia podría convertirse en una especie de ruleta, donde las ganancias extraordinarias conviven con riesgos significativos.