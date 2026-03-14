Nueva comunidad para PyMEs: Optimiza tu negocio y finanzas

Con más de 700 comercios ya utilizando su plataforma, Adminiad se posiciona como un recurso indispensable para emprendedores que buscan optimizar la administración y operación de sus negocios.

Los emprendedores enfrentan desafíos constantes al gestionar sus negocios. A menudo, se topan con materiales teóricos que no se ajustan a sus realidades diarias, lo que complica la toma de decisiones informadas.

Para solucionar este problema, Adminiad ha creado una comunidad de contenidos gratuitos destinada a empresarios y emprendedores, entregando herramientas prácticas y conocimientos aplicados a la gestión diaria. Esta startup, originaria de San Luis y lanzada en 2025 con una inversión de 35,000 dólares, busca facilitar el camino a emprendedores y PyMEs en Argentina y Uruguay, brindándoles un sistema integral de gestión.

La propuesta de Adminiad abarca diversas áreas, combinando experiencia real con conocimientos técnicos, abarcando especialidades como:

Áreas de Especialización

A través de su plataforma, Adminiad ofrece contenidos activos en las siguientes disciplinas:

Recursos Humanos

Coaching

Yoga Empresarial

Administración

Finanzas

Como señala Matías Becher, fundador de Adminiad: «Muchos emprendedores se sienten solos al tomar decisiones administrativas, financieras o legales. Buscamos proporcionarles conocimiento práctico para evitar que repitan los errores que nosotros cometimos al iniciar».

Una Herramienta Práctica para la Gestión Empresarial

La plataforma ya cuenta con más de 700 comercios activos en Argentina, muchos de los cuales utilizan la versión gratuita. También ha empezado a interesar a empresas en Uruguay, y están iniciando conversaciones con potenciales clientes en Chile y Colombia.

Adminiad permite a los emprendedores gestionar diferentes aspectos de sus negocios con facilidad a través de:

Canal educativo abierto: donde se comparte contenido práctico sobre gestión, finanzas y organización.

Asistente interactivo: que guía a los usuarios según la información y los objetivos de su negocio.

Facilitando Decisiones Informadas

El sistema está diseñado para adaptarse a la dinámica específica de cada emprendimiento, proporcionando recomendaciones personalizadas basadas en datos reales. Esto permite a los emprendedores concentrar su información en un solo lugar y tomar decisiones rápidas y fundamentadas.

Becher afirma: «Sin información ordenada, los emprendedores gestionan por intuición. Tener claridad en los datos permite una gestión más estratégica».

Afrontando Desafíos y Proyectando Crecimiento

El modelo de negocio de Adminiad se basa en una suscripción mensual que permite flexibilidad de pago, con un enfoque en que la versión gratuita no sea una barrera para que cualquier emprendimiento pueda acceder a herramientas de gestión.

Becher destaca que uno de los principales desafíos en Argentina es acompañar a los clientes en su transición hacia la digitalización, un proceso que no ocurre de inmediato. En Uruguay, ven oportunidades debido al mayor poder adquisitivo y a un menor nivel de digitalización en ciertos sectores, lo que les permite introducir soluciones ya probadas en la Argentina.

De cara al futuro, Adminiad desea expandir su presencia en toda Latinoamérica, con el objetivo de lograr al menos un cliente en cada país. Además, esperan cerrar el año 2025 con una facturación de 15,000 dólares, y alcanzar ingresos de 45,000 dólares en 2026.

Becher concluye: «Nuestra meta es crear un ecosistema que automatice completamente la gestión empresarial, adaptando nuestro modelo a otras industrias estratégicas como la hotelería y la gastronomía».