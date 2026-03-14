Carreras de Bahréin y Arabia Saudita podrían ser canceladas

La situación política global genera cambios inesperados en el mundo del deporte. La Fórmula 1 ha decidido cancelar sus próximas carreras en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto actual en la región.

En medio del Gran Premio de Australia, distintos medios europeos, como Sky Sports y BBC, han confirmado que la máxima categoría del automovilismo mundial tiene la intención de suspender las competiciones programadas para el 12 y 19 de abril. La decisión responde al conflicto bélico que involucra a potencias como Estados Unidos, Israel e Irán, que ha tenido repercusiones en diversas esferas, incluido el deporte.

Impacto de la Situación Global en la Fórmula 1

La crisis internacional ha suscitado dudas sobre otros eventos deportivos, como la Finalissima y la participación de la selección iraní en el Mundial 2026. En este contexto, la Fórmula 1 no permanece ajena a las consecuencias de la inestabilidad.

Cancelaciones Confirmadas y Futuro del Campeonato

Como resultado de esta decisión, el calendario de la Fórmula 1 se reducirá a 22 carreras. No habrá reemplazo para las fechas canceladas, lo que significará un parón significativo de cuatro semanas entre el Gran Premio de Japón, que se realizará el 29 de marzo, y el próximo evento, que tendrá lugar en Miami el 3 de mayo.