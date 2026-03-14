La inflación persiste y complica nuevamente el plan económico del Gobierno

La inflación en Argentina no da tregua, y las proyecciones para marzo son alarmantes. El anuncio del 2,9% de inflación en febrero sorprendió a muchos, dejando a economistas y funcionarios en estado de alerta.

El primer trimestre de 2026 se presenta complicado en términos económicos. El dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un inesperado incremento en febrero, sacudiendo las expectativas del mercado. Se temen ahora porcentajes aún mayores para marzo, con cifras que podrían comenzar con un «3» frente a un contexto de aumentos de tarifas y factores estacionales.

Incremento Esperado en Tarifas y Estacionalidad

La presión sobre los precios se intensificará este mes debido a la política de aumentos en las tarifas de servicios públicos como luz, agua y gas. Este fenómeno, mencionado en el informe de febrero por el Indec, se agrava con el inicio del ciclo escolar y la transición estacional en el sector textil. A pesar de que ciertos productos podrían mantenerse estables, el regreso a clases promete elevar aún más los precios.

Impactos Globales y Locales

La situación se agrava con el impacto de la guerra en Medio Oriente, que ha incrementado los precios de los combustibles a nivel mundial. Se prevé un aumento de al menos el 7% en Argentina, lo que arrastraría un punto extra en el IPC. De continuar esta tendencia, los números de marzo podrían acercarse al 3,5%, un aumento significativo en comparación con el 3,7% registrado en marzo de 2025.

Desafíos en la Recaudación Fiscal

El incremento del 2,9% en febrero también representa un inconveniente para la recaudación fiscal. Por octavo mes consecutivo, la recaudación se mantiene por debajo de la inflación, lo que genera preocupación entre los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Con un rojo que se sostiene entre el 5% y el 7%, se anticipa que esta situación persista por varios meses más.

Proyecciones Futuras

El gobierno ha decidido posponer un nuevo método de medición del IPC, diseñado para reflejar con mayor precisión los cambios económicos. Sin embargo, no se han especificado plazos ni porcentajes, lo que genera incertidumbre sobre cuándo se implementarán estas modificaciones. Se estima que podría ser más de un año antes de que la nueva metodología se active.

La Realidad del Tipo de Cambio

Contrario a lo que se podría pensar, el dólar no ha sido el culpable del aumento en la inflación. En febrero, el peso se revalorizó frente al dólar, no obstante, los precios continuaron ascendiendo. Este fenómeno evidencia la complejidad de la situación económica, donde los factores tradicionales de presión inflacionaria parecen haber perdido su impacto habitual.

Recordando el Pasado

Las comparaciones con gestiones anteriores reflejan un desafío continuo. En su momento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó a situaciones similares de inflación y descontento. Si se hubiera realizado un seguimiento más transparente de los índices, la narrativa actual podría ser diferente.