Detenido en Bolivia, el narco uruguayo Sebastián Marset es extraditado a EE.UU.

El temido líder del Primer Cartel Uruguayo fue apresado en Bolivia y rápidamente extraditado a Estados Unidos, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado.

Este viernes, las autoridades bolivianas capturaron a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Su arresto se produjo en un operativo coordinado con la DEA, donde se destacó la colaboración internacional contra el narcotráfico.

Los Detalles de la Captura

Marset, de 34 años, era buscado por narcotráfico en Paraguay y Bolivia, así como por lavado de dinero en EE. UU. La DEA había ofrecido una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, reveló que la operación se planeó durante varias semanas. A las 3 a.m. de este viernes, las autoridades asaltaron dos inmuebles. Primero, neutralizaron al grupo de seguridad de Marset y luego ingresaron a su casa, situada a solo ocho minutos de distancia.

Operativo sin Violencia

Oviedo aseguró que la operación se realizó sin ningún incidente violento. «No hubo heridos, ni se recurrió a la violencia física o psicológica en el momento de su captura», afirmó.

La Reacción Oficial y el Proceso de Extradición

Una vez asegurado, Marset fue trasladado para su extradición a EE. UU. En este país, las autoridades han manifestado su satisfacción por la detención de un individuo que ha causado gran daño al orden público.

Además de Marset, el operativo resultó en la detención de cuatro cómplices, entre ellos dos venezolanos, un colombiano y una mujer de nacionalidad uruguaya, identificada como Tatiana Marset Alba, quien es considerada familiar del narcotraficante.

La Importancia del Video

Una entrevista que Marset brindó en diciembre de 2025, en la que desafiaba a las autoridades a atraparlo, se volvió clave. El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, destacó que un video divulgado por el narcotraficante fue fundamental para su localización.

Golpe al Crimen Organizado

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, calificó este operativo como un «hecho histórico» y un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado.

«Esta captura reafirma la determinación de nuestro gobierno de luchar contra las mafias. No es un hecho aislado, es el inicio de una serie de acciones para erradicar el narcotráfico y la impunidad en Bolivia», agregó el mandatario.

La Colaboración Internacional

El ministro Oviedo también mencionó que hubo una protección a Marset por parte de autoridades anteriores, sugiriendo un entorno favorable para sus operaciones en Bolivia y otros países como Paraguay y Uruguay.

El gobierno uruguayo participó en la verificación de las huellas dactilares de Marset para confirmar su identidad al ser detenido. Por su parte, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de EE. UU. celebró su captura, afirmando que el «reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado».

Antecedentes de Sebastián Marset

El perfil de Marset se había alineado con el de un criminal en ascenso desde su detención en Uruguay en 2013 por narcotráfico, donde, según informes, hizo contactos que facilitaron el crecimiento de su organización. Posteriormente, fue vinculado al envío de grandes cantidades de cocaína a Europa, y su fuga a Bolivia marcó el inicio de una vida de clandestinidad que terminó con su reciente captura.