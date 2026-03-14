Milei contactó a Novelli ocho veces durante el lanzamiento de $LIBRA, revelan en ‘QR!’

Los recientes avances en la investigación del controvertido caso $LIBRA han desvelado detalles sorprendentes sobre las interacciones entre el presidente Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli, según se informó en el programa "QR!" de Canal E. Este análisis pone en tela de juicio las acciones del mandatario en medio de un escándalo financiero que dejó grandes pérdidas.

Un exhaustivo peritaje de las comunicaciones, presentado por la periodista Irina Hauser, reveló un intercambio significativo de llamadas y mensajes entre Milei y Novelli el día del lanzamiento del token, sugiriendo una conexión intrigante en el nacimiento de esta criptomoneda que colapsó horas más tarde, causando pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares para los inversores.

Comunicación Activa en el Momento Crítico

Los registros telefónicos muestran múltiples intentos de contacto, evidenciando que ambos mantuvieron un comunicación activa justo cuando el criptoactivo comenzaba a ser conocido en los medios sociales. Esta relación se convierte en un punto crucial en la investigación que actualmente se lleva a cabo en los tribunales de Comodoro Py.

Novelli: Un Enlace Estratégico

Los peritos destacan que Novelli no solo fue fundamental en el lanzamiento de $LIBRA, sino que también mantuvo comunicación con Karina Milei, lo que lo sitúa en el centro del entramado empresarial y político relacionado con el proyecto. Este vínculo podría ser clave para entender cómo se gestó el escándalo.

El Nivel de Comunicación en Tiempos de Crisis

Durante la emisión del programa, se mencionó que Novelli también estableció contacto con Santiago Caputo, un asesor presidencial. Las investigaciones indican que en el día del colapso de la criptomoneda, se produjeron al menos 13 comunicaciones entre ambos, incluyendo una llamada de considerable duración justo cuando el valor de $LIBRA comenzaba a desplomarse.

La periodista Hauser se cuestionó: “¿Qué asuntos podrían discutir en medio de una crisis por una presunta estafa cripto?». Esta inquietud resalta la urgencia y la gravedad del contexto.

Mensajes Adicionales y Relaciones Clave

Además de las llamadas con Caputo, el análisis ha mostrado que Novelli mantuvo un diálogo constante con otros miembros del entorno gubernamental, incluyendo a Demian Reidel, un asesor vinculado a proyectos tecnológicos. Este nivel de interacción sugiere que Novelli estaba preparado para el desenlace judicial que estaba por venir.

Asimismo, se ha documentado la comunicación entre Novelli y su abogado defensor, Daniel Minovich, lo que implica que ya preveía el impacto legal del escándalo.