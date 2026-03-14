Elon Musk Anuncia Nuevas Funciones Premium para Grok

Grok de X: La IA de Musk se convierte en un servicio de pago

Desde ahora, la popular función «Ask Grok» de la red social X solo estará disponible para los suscriptores, marcando un cambio significativo en el acceso a herramientas de inteligencia artificial en la plataforma.

13.03.2026 • 16:00hs • Inteligencia Artificial

X restringe el acceso a Grok: ¿Qué significa esto para los usuarios?

La red social X, administrada por Elon Musk, ha decidido limitar el acceso a una de sus funciones más utilizadas, «Ask Grok». A partir de ahora, esta herramienta solo estará disponible para aquellos que cuenten con una suscripción Premium o Premium+.

Este cambio implica que los usuarios no suscritos verán un mensaje que les informará que la función solo puede ser utilizada por miembros que paguen. Desde el 13 de marzo, muchos usuarios han notado que la herramienta ha dejado de responder a menciones en publicaciones, confirmando así la implementación de esta nueva política.

Elon Musk confirma que Grok ahora tendrá funciones exclusivas para suscriptores.

La esencia de Grok: ¿Cómo ayuda a los usuarios de X?

Antes, Grok era vista como una herramienta accesible para todos, ayudando a los usuarios a encontrar información, aclarar dudas y más, simplemente mencionando a @grok en sus tweets. Sin embargo, esta nueva limitación refleja un giro estratégico en el enfoque de la plataforma hacia la monetización de sus servicios.

Además, cabe recordar que en enero, X ya había restringido la generación de imágenes mediante Grok, en respuesta a críticas sobre su posible uso inapropiado. Estas limitaciones sugieren una clara intención de X de enfocar sus esfuerzos en la creación de funciones de IA solo para suscriptores, en un paisaje donde la competencia por asistentes generativos se intensifica.