Industria registra caída en capacidad instalada: solo 53,6% en enero

La capacidad de uso de la industria argentina se desplomó a su nivel más bajo en más de dos décadas, lo que pone en jaque la recuperación económica del país.

En enero de 2026, la utilización de la capacidad instalada en la industria se situó en un alarmante 53,6%, marcando una baja de 2,4 puntos en comparación con el mismo mes del año anterior, que registró un 55,0%. Esta información proviene del informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Este descenso representa la cuarta caída sucesiva desde septiembre de 2025, cuando la capacidad utilizada alcanzó un 61,1%, el máximo del año. Además, este fenómeno muestra una de las peores cifras para enero desde 2002, año en que la utilización cayó a 48,6% en medio de la crisis económica que culminó con el fin del plan de convertibilidad.

¿Qué Sectores Sobresalen?

Según el informe del INDEC, algunos sectores aún logran mantenerse por encima del promedio general, como:

Refinación de petróleo: 86,8%

86,8% Industrias metálicas básicas: 67,6%

67,6% Sustancias y productos químicos: 64,8%

64,8% Papel y cartón: 61,7%

61,7% Productos alimenticios y bebidas: 60,2%

60,2% Edición e impresión: 54,0%

Para no caer en la pobreza, una familia necesitó $1.397.000, según el INDEC

Los Sectores en Crisis

En contraste, algunos sectores están operando por debajo del promedio, tales como:

Productos del tabaco: 50,9%

50,9% Productos minerales no metálicos: 45,5%

45,5% Productos de caucho y plástico: 36,1%

36,1% Metal mecánica (excluyendo automotores): 31,4%

31,4% Industria automotriz: 24,0%

24,0% Productos textiles: 23,7%

Análisis Crítico de la Situación

Un análisis realizado por el CEPEC indica que “estos datos evidencian una recuperación industrial aún débil y desigual”. Algunos sectores relacionados con insumos básicos y energía mantienen cierta actividad, pero una gran parte de la industria, especialmente aquella orientada al consumo y a bienes durables, sigue lidiando con altos niveles de capacidad ociosa. Esto limita significativamente el crecimiento en empleo, inversión y producción a corto plazo.

En enero de 2026, el índice de producción industrial manufacturera (IPI manufacturero) experimentó una caída del 3,2% en comparación con enero de 2025. Sin embargo, el índice desestacionalizado mostró una variación positiva del 3,1% respecto al mes anterior, mientras que la serie tendencia-ciclo reveló un incremento del 0,8%.