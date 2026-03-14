Mi Historia en Breve

En la dramaturgia argentina, "Mazel Toc" no es solo una representación teatral; es una potente exploración personal del síndrome de Tourette y la vida misma del autor.

Mazel Toc es más que un simple espectáculo; es el reflejo de una vida. Desde los 4 años, el protagonista enfrentó el diagnóstico del síndrome de Tourette, una condición que trajo consigo una serie de desafíos. Con tics nerviosos que iban más allá de lo habitual, sus padres buscaron respuestas en la comunidad médica de los años 90, cuando la comprensión sobre el Tourette era limitada.

Un Viaje a Través del Síndrome de Tourette

El síndrome se presenta de diferentes maneras en cada individuo, y en su caso, se manifestaba a través de tics, Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y Déficit de Atención. La lucha diaria por controlar sus síntomas era implacable, dejándolo agotado y con constantes dolores físicos. Durante su infancia, la incomprensión de sus compañeros se tradujo en burlas, una experiencia que hoy conocemos como bullying.

Un Cambio en la Secundaria

Sin embargo, la vida dio un giro en la secundaria. Rodeado de buenos amigos, comenzó a reconciliarse con su identidad. Pese a recorrer varios psiquiatras y no encontrar la medicación adecuada, descubrió su pasión: el teatro. En el año 2000, al participar en un taller teatral, el joven encontró una vía de escape donde sus tics parecían desaparecer. La magia del escenario lo envolvió, apoyado por un profesor que lo impulsó a seguir su camino.

Creatividad como Terapia

Con el tiempo, se formó con destacados maestros, encontrando en el teatro no solo una pasión, sino un modo de vivir con su condición. La creación de «Mazel Toc» surgió como una forma de sanar y aceptar su historia, y de inspirar a quienes atraviesan situaciones similares. La obra aborda temas universales como la amistad, el amor y la aceptación, resonando más allá del síndrome.

Un Encuentro entre el Artista y el Público

La produccion, a cargo de Sebastián Kirszner, permite que la obra se convierta en un espacio de libertad y expresión auténtica. «Mazel Toc» es un viaje donde los espectadores no solo conocen la historia del protagonista, sino que también reflexionan sobre sus propias experiencias. Con un toque de comedia, la obra aborda la vida con humor y resiliencia, haciendo del arte un aliado en la sanación.

Así, «Mazel Toc» se establece no solo como un unipersonal, sino también como una conversación íntima entre el autor y la audiencia, donde el poder del teatro se convierte en un vehículo de entendimiento y aceptación personal.

*Protagonista y coautor del unipersonal Mazel Toc.