La TV Pública evalúa rescindir contrato del amigo de Adorni que viajó a Punta del Este

La polémica por el viaje de Marcelo Grandio a Punta del Este junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni acecha su futuro en la TV Pública. Las autoridades evalúan la posible rescisión de su contrato, en medio de un clima de tensiones políticas.

La Controversia del Viaje Privado

Las rabias políticas se intensifican tras la reciente invitación de Marcelo Grandio a compartir un fin de semana en un avión privado con Manuel Adorni. Este gesto ha desencadenado una ola de críticas hacia el gobierno de Javier Milei, provocando el análisis de las autoridades de Radio y Televisión Argentina (RTA) sobre el futuro del periodista en la TV Pública.

Un Programa en la Mirada del Escándalo

Grandio, que conduce el programa Gritalo Mundial desde febrero, enfrenta la incertidumbre de su continuidad. Según fuentes oficiales, aunque por el momento él seguirá al aire, se espera un “gesto” de su parte para distanciarse de los medios públicos. “Si es realmente amigo de Adorni, debería renunciar de inmediato”, aseguró una fuente crítica.

Trayectoria y Controversias de un Conductor

Desde su lanzamiento, Gritalo Mundial ha estado bajo la lupa. Su vínculo con Adorni se remonta a años atrás, cuando ambos colaboraron en diferentes producciones. La productora Imhouse, establecida por Grandio en 2016, ha promocionado diversas iniciativas en el canal estatal, aunque él asegura ser solo un colaborador subcontratado.

Un Programa con Orígenes Complicados

Grandio empezó con su programa “Giros, en línea recta”, inmediatamente luego de que los medios estatales cayeran bajo el mando de Adorni. Sin embargo, tras la invitación a Punta del Este, su carrera en la TV Pública se plantea en términos inciertos.

Una Escenografía de Descontento

La controversia se da en un contexto donde el gobierno está en busca de recortes económicos en los medios públicos, considerando que el costo de producción es elevado. Críticas han emergido sobre el favoritismo hacia quienes tienen conexiones cercanas con la administración, perjudicando la imparcialidad deseada en los medios estatales.

¿Hacia una Televisión Pública Más Polarizada?

Bajo la administración actual, la TV Pública ha sido objeto de cuestionamientos por el uso político que se le da, favoreciendo a figuras como Grandio y otros aliados del gobierno. Se han evidenciado designaciones en programas que reflejan un perfil oficialista, avivando el debate sobre la esencia de una televisión pública en un país democráticamente diverso.