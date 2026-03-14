Exchange supera a Coinbase y se posiciona entre las principales plataformas de criptomonedas

En un sorprendente giro del ecosistema de criptomonedas, Bullish ha desafiado a Coinbase, posicionándose como la tercera exchange más grande del mundo. ¡Te contamos todos los detalles!

Un ascenso impactante en el primer trimestre de 2026

El mercado de activos digitales ha experimentado una transformación notable, y Bullish se encuentra en el centro de esta revolución. Con un impresionante crecimiento del 62,6% en su volumen de operaciones al contado, la plataforma alcanzó los u$s76.000 millones en febrero, capturando una cuota del 5,06% del mercado frente al 4,59% de Coinbase, el gigante estadounidense.

Bullish: Innovación y Eficiencia Tecnológica

Fundada en 2021 y respaldada por Block.one, Bullish ha diseñado una arquitectura tecnológica que combina la eficiencia de los libros de órdenes tradicionales con la liquidez de los creadores de mercado automáticos (AMM). Este enfoque ha permitido atraer a una clientela institucional que prioriza la seguridad y el cumplimiento regulatorio.

Una plataforma diseñada para el éxito

Como exchange de reserva total, Bullish ha sabido posicionarse con spreads de negociación atractivos y una ejecución superior, a pesar del estancamiento en la actividad de otros exchanges centralizados. La empresa, que opera bajo el ticker BLSH en la Bolsa de Nueva York, se destaca por su resiliencia y enfoque en el capital profesional, lo que la vuelve una opción preferida para muchos inversores.

Escenarios Competitivos y Grandes Oportunidades

Aunque Binance continúa liderando el mercado de criptomonedas, Bullish comienza a emerger como una alternativa viable gracias a su oferta de derivados y opciones. Actualmente, se sitúa como el segundo exchange con mayor interés abierto en opciones de Bitcoin a nivel global, solo superada por Deribit.

Ventajas Estratégicas en el Mercado

El avance de Bullish no solo refleja su crecimiento en cantidad de operaciones, sino también su expansión en jurisdicciones clave como Europa, bajo normativas como MiCAR. Además, su reciente adquisición de CoinDesk le proporciona acceso valioso a datos e información, fortaleciendo su posición competitiva en un sector cada vez más exigente.

La competencia por liquidez institucional se intensifica, y Bullish está preparado para competir a nivel global, ofreciendo un ecosistema completo que satisface las necesidades de una clientela cada vez más exigente.