Verstappen enojado, Ferrari en crisis y la audaz jugada de Antonelli

La carrera sprint del Gran Premio de China, disputada en el Autódromo de Shanghái, estuvo cargada de acción y sorpresas. George Russell, piloto de Mercedes Benz, se destacó como el principal contendiente para la temporada 2026.

Desde el inicio, la competencia prometía ser intensa, con los Mercedes en la delantera y un emocionante enfrentamiento entre McLaren y Ferrari en los puestos intermedios. Sin embargo, la salida trajo consigo un giro inesperado cuando Max Verstappen, quien arrancaba octavo, perdió seis posiciones en cuestión de segundos y cayó al 14º lugar.

Un Comienzo Turbulento para Verstappen y Antonelli

A pesar de sus esfuerzos, Verstappen solo pudo culminar la carrera en novena posición, quedándose sin puntos y dejando a Red Bull en una mala racha. Kimi Antonelli, el joven piloto italiano que comenzaba justo detrás de Russell, sufrió una caída similar al perder terreno en la primera curva, cayendo hasta el sexto puesto. No obstante, logró retomar impulso y llegar a la segunda posición, pero, debido a una penalización de 10 segundos por una maniobra imprudente, terminó séptimo.

Peleas Estratégicas en Pista

La emoción también se desató entre los pilotos de Ferrari. Charles Leclerc y Lewis Hamilton libraron una feroz batalla durante la carrera, intercambiando posiciones varias veces. Leclerc, beneficiado por la pelea, se situó a escasos milésimas de Hamilton, lo que llevó a un emocionante duelo en la curva principal. Aunque la tensión fue palpable, ambos pilotos evitaron un choque y Leclerc logró finalizar en segunda posición, seguido por Hamilton.

La carrera también se tensionó cuando Nico Hülkenberg, de Audi, se vio forzado a abandonar tras un problema técnico, lo que llevó a la intervención de seguridad. Esta situación generó un dilema estratégico para los equipos, ya que algunos optaron por cambiar neumáticos mientras otros permanecieron en pista, lo que al final benefició a quienes realizaron el cambio.

Verstappen Expresa su Frustración

El día no fue fácil para Max Verstappen, quien tras la carrera expresó su descontento con el rendimiento de su automóvil, calificándolo de “inmanejable”. Su equipo aún trabaja en mejorar el rendimiento tras una serie de resultados insatisfactorios.

El espectáculo en Shanghái no solo destacó la superioridad de Mercedes y la intensidad de las rivalidades en pista, sino que también dejó la puerta abierta para más emociones en el resto de la temporada. La próxima carrera promete ser un nuevo capítulo en esta emocionante historia de Fórmula 1.