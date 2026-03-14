Esperado IPC del INDEC: ¿Qué cifras traerá?

La incertidumbre económica crece tras el 2.9% de inflación registrado en febrero. Expertos y consultoras empiezan a anticipar cómo se comportará el Índice de Precios al Consumidor en marzo.

Luego del 2.9% de febrero, la inflación de marzo despierta inquietudes entre especialistas y analistas económicos. Las proyecciones iniciales comienzan a surgir, marcando un panorama complejo.

Condicionantes claves para la inflación de marzo

El IPC de febrero estuvo en línea con el de enero, lo que refuerza la idea de que la desaceleración sigue estancada. Desde mayo, cada variación ha sido igual o superior a la anterior. El último descenso real en la inflación se registró en abril de 2025, cuando bajó del 2.8% al 1.5%.

El impacto del conflicto en Medio Oriente será determinante para el IPC de marzo. La escalada de tensiones en la región ha llevado al aumento de los precios de los combustibles, un factor clave que podría arrastrar el índice general.

Se estima que una subida del 10% en los precios de los combustibles podría incrementa la inflación en medio punto. Hasta ahora, en marzo, ya se ha reportado un aumento promedio del 7%.

Factores estacionales que influyen en la inflación

Marcha también trae consigo el regreso a la actividad plena tras las vacaciones, lo que incluye la vuelta a clases, habitualmente asociado con un impulso en los precios.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, afirmaba en redes sociales que la economía argentina sigue en un proceso de corrección de precios relativos, resultado de décadas de distorsiones que han generado estancamiento y un crecimiento inflacionario persistente.

Proyecciones de inflación para marzo

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, realizado a fines de febrero, proyectaba una inflación del 2.5% para marzo. Sin embargo, esta cifra llegó antes del aumento reciente en los precios internacionales de petróleo.

Consultoras como C&T indican que se podría observar una leve moderación, con un incremento de precios del 2.8% en las primeras cuatro semanas. Aún así, factores como el incremento habitual en la educación y el dinamismo de los combustibles podrían incidir considerablemente.

Por su parte, Equilibra es más pesimista y sugiere que marzo podría superar el 3%. Asimismo, Javier Okseniuk de LCG estima que se podría situar «en torno al 2.5% mensual», destacando que la inflación ha estado superando las expectativas del REM en los últimos meses.

Registro de inflación de 2026 según el INDEC

Los datos oficiales del INDEC hasta ahora son los siguientes:

Enero: 2.9%

Febrero: 2.9%

Marzo: pendiente

Abril: pendiente

El acumulado anual hasta la fecha marca un 5.9%.

Publicación del IPC de marzo

El INDEC publicará el IPC de marzo el próximo martes 14 de abril a las 16:00.